تهیه نقشه حاصلخیزی خاک گیلان/ ارقام پرمحصول و مقاوم معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به مهم‌ترین تحقیقات و نوآوری‌های به دست آمده در کشت برنج در حوزه طی ۴۰ سال گذشته، اظهارکرد: موسسه تحقیقات برنج از اواخر دهه ۴۰ آغاز به کار کرده و تاکنون نیز دستاوردهای مهمی داشته است.

حسینی با بیان اینکه موسسه تحقیقات برنج در سال‌های اخیر هم در حوزه بهنژادی و معرفی ارقام و هم در حوزه بهزراعی برای افزایش کمیت و کیفیت تولید گام برداشته است، افزود: مهم‌ترین ارقام پرمحصول همانند گیل۱، گیل ۳، سپیدرود، خزر در دهه ۶۰ به رغم جنگ تحمیلی با سطح زیر کشت ۱۵۰ هزار هکتار بوده است.

وی با اشاره به تغییر ذائقه مردم و تمایل به مصرف ارقام با کیفیت پخت مطلوب، گفت: در همین راستا موسسه تحقیقات برنج برنامه‌ریزی لازم برای برای معرفی ارقام با کیفیت بالا وعملکرد مطلوب انجام داده است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با تأکید براینکه در این برنامه‌ریزی به سلیقه مصرف‌کننده و همچنین میزان سفارشی بودن محصول توجه بیشتری شده است، ادامه داد: همزمان با این برنامه‌ریزی بسته های بهزراعی شامل گیاه‌پزشکی، تغذیه خاک و کود، مکانیزاسیون و خدمات پس از برداشت نیز ارائه شد.

در سال ۶۲ میانگین عملکرد ۲۸۰۰ کیلوگرم بوده در حالی که امروز میانگین عملکرد به بیش از ۴۰۰۰ کیلوگرم رسیده که این حاصل یافته‌های تحقیقاتی در حوزه به‌نژادی، بهزراعی و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی و بخش اجرا بوده است وی با بیان اینکه دستاوردهای بزرگی از ۴۰ سال پیش تا کنون در حوزه تحقیقات برنج رخ داده است، بیان کرد: در سال ۶۲ میانگین عملکرد ۲۸۰۰ کیلوگرم بوده در حالی که امروز میانگین عملکرد به بیش از ۴۰۰۰ کیلوگرم رسیده که این حاصل یافته‌های تحقیقاتی در حوزه به‌نژادی، بهزراعی و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی و بخش اجرا بوده است.

حسینی با اشاره به تولید برنج ارکانیگ، تصریح کرد: برنج ارکانیگ در حال حاضر به میزان بسیار کم در کشور تولید شده و مصرف کننده خاص دارد ولی موسسه براساس وظایفی که دارد یافته تحقیقات خود را در این زمینه در اختیار موسسات تولیدکننده قرار می دهد.

وی با بیان اینکه برای کاهش مصرف سموم و استفاده از سموم کم‌خطر و پرمخاطره برای محیط زیست، آب و خاک اقدامات تحقیقاتی صورت گرفته است، افزود: تمامی تحقیقات و یافته‌ها در قالب نظام نوین ترویج به کشاورزان ارائه شده است.

برنج ایرانی سالم و عاری از سموم

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به اینکه برنج ایرانی سالم و عاری از هرگونه سموم و فلزات سنگین است، گفت: سموم‌ معرفی شده از سوی این موسسه در زمان کوتاهی تجزیه شده و ارزان‌تر بوده و سبب حفاظت از منابع آبی و خاکی استان می شود.

وی با اشاره به تغییرات، نوسانات دمایی و کمبود منابع آبی در استان گیلان، تصریح‌کرد: پژوهش یک کار زمانبر بوده و میانگین ۱۰ سال از عمر یک محقق را به خود اختصاص می دهد. امروز نتیجه تحقیقات ۱۰ سال گذشته محققان به ثمر رسیده و از امروز نیز برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی می کنیم.

حسینی با اشاره به برخی ارقام جدید آماده معرفی برای سال زراعی جدید مناسب با تغییرات آب و هوایی و همچنین کمبود منابع آبی در استان از سال‌های پیش، افزود: این ارقام در یکماه پایانی فصل زراعی نیازی به آبیاری ندارند.

وی گفت: با توجه به اینکه کشت برنج در گیلان یک محصول استراتژیک بوده برنامه‌ریزی‌های لازم برای پایداری کشت در این استان انجام شده است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به مدیریت آفات‌های حوزه کشت برنج، بیان‌کرد: در این زمینه موسسه اقداماتی در چند بخش مدیریت زراعی، کنترل بیولوژیکی (زنبورتریکوگراما) و سپس استفاده از سموم و کودها انجام داده است.

وی به تهیه نقشه حاصلخیزی خاک‌های استان گیلان اشاره کرد و گفت: این نقشه در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای توزیع مناسب کودها در اراضی شالیزاری قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به تعداد زیاد بهره‌بردار و سطح پایین اراضی را یکی از مهم‌ترین مشکلات عنوان و بیان‌کرد: در عرصه شالیزاری با حدود ۶۰۰ هزار بهره‌بردار روبه‌رو هستیم که ایجاد ارتباط با این تعداد بسیار حائز اهمیت است. اجرای نظام نوین ترویج به ایجاد و تقویت این ارتباط بسیار تاثیرگذار بوده است.