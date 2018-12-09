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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

تب مهاجر ستیزی ۸۰ هزار ایتالیایی را به خیابان کشاند

تب مهاجر ستیزی ۸۰ هزار ایتالیایی را به خیابان کشاند

همزمان با افزایش محبوبیت حزب راست افراطی، هزاران ایتالیایی در مخالفت با سیاست‎های مهاجرتی اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «ماتئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا از حزب راست افراطی، امروز یکشنبه میزبان هزاران طرفداری بود که با تجمع در یکی از میادین شهر رم، ششمین ماه از زمامداری حزب متبوع وی را جشن گرفتند.

در این تجمع، ۸۰ هزار نفر با شعارهای «تقدم با ایتالیایی‌ها است»، «ایتالیا دوباره سر خود را بلند می‌کند»، از سالوینی استقبال کردند.

سالوینی ۴۵ ساله نیز با اشاره به جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه، به دولت پاریس طعنه زد و مدعی شد: آنهایی که بذر فقر می‌پاشند؛ اعتراض درو می‌کنند. آنهایی که وعده‌های دروغین می‌دهند، پاسخ خود را از حاشیه‌نشین‌ها می‌گیرند.

گفتنی است سالوینی که معاون نخست وزیر ایتالیا نیز هست، به شدت تابع سیاست‌های ضدمهاجرتی است و پیروزی حزب «لیگ» نیز حاکی از گرایش مردم ایتالیا به این مقوله است.

حزب راست افراطی لیگ از زمان پیروزی در انتخابات ماه میلادی مارس با ۱۷ پله ترقی، محبوبیت خود را به ۳۰ درصد رسانده است.

کد مطلب 4479977
مریم خرمایی

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