قطر در سطح وزیر در نشست شورای همکاری در ریاض شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حساب رسمی وزارت خارجه قطر در توئیتر اعلام کرد که این کشور در سطح وزیر در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت می کند.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیشتر رسما از تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دعوت کرده بود که در این نشست شرکت کند.

این در حالی است که رسانه ها با توجه به اختلافات میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرکت امیر قطر در این نشست را بسیار بعید می دانستند.

بر اساس این گزارش قرار است «سلطان بن سعد المریخی» وزیر مشاور در امور خارجه قطر در نشست مذکور شرکت کند.

«احمد الرمیحی» مدیر دفتر اطلاع رسانی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: سلطان المریخی وارد ریاض شده و ریاست هیأت قطری را برعهده دارد.