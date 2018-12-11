سرود صلح گروه «هوران» را با سازهای کوبه ای بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سازهای کوبه ای «هوران» به سرپرستی بهروز قهاری روز سیزدهم دی در تالار اندیشه حوزه هنری تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند. در این کنسرت ۴۰ نوازنده سازهای کوبه ای و ۱۸ هنرمند در قالب کرال به همراهی نوازندگان سازهای سنتی، قطعاتی از بهروز قهاری و محمدرضا بداغی را روی اشعار مولانا و عطار قطعاتی را اجرا می کنند.

در توضیح این کنسرت آمده است:

«هدف گروه هوران از برگزاری این کنسرت ها در درجه اول نگاه کوبه ای و صحبت با پوست و چوب بوده است، که از این میان می توان به قطعه «سرود صلح» که ندای صلح و آرامش در جهان که با تمامی سازهای کوبه ای ایرانی و جهانی سخن می گوید، اشاره کرد. قطعه «دریای عشق» هم با زبان کوبه ای، حس و حالات عاشقانه را باز گو می کند و قطعات دیگر به همین منوال شکل گرفته اند. این مجموعه در کنسرت های متعددی که در تهران و شهرستان ها و خارج از کشور توسط برگزار کرده بازخوردهای خوبی را از طرف بینندگان دریافت کرده که موجب شده با قدرت و انگیزه بالایی به ادامه کار خود بپردازند این در حالی است که معرفی ۲ خواننده جوان و آینده دار موسیقی سنتی با نام های محمدباقر دوستی و امیر حسین کوثری از دیگر اقدامات گروه است.

مصطفی حسینی خواننده، محمدرضا بداغی نوازنده تار، ملینا فرجی نوازنده سنتور، کیارش بیات نوازنده عود، آکو پرنیان نوازنده دیوان، امیر مظاهری، امیر احمدپور، رامین عبداللهی نوازندگان کمانچه و میترا زلفی نوازنده ویولن سل علی حیدری و بهروز قهاری تهیه کننده و مجید فلاح پور و آیدا امیری مقدم مدیران برگزاری، گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

گروه «هوران» به سرپرستی بهروز قهاری از سال ۸۲ فعالیت خود را با محوریت دف نوازی آغاز کرده است. این گروه در سال ۸۳ با تغییرات سازی در حوزه گروه‌های کوبه‌ای قرار گرفت و فعالیت جدید خود را دنبال و در ادامه مسیر با خوانندگانی چون امین هدایتی، کوروش تهامی و میلاد رضا همکاری داشته است.