به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، نهمین روز از برگزاری همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» پنجشنبه ۲۲ آذرماه، با جلسات تخصصی صنفی، سخنرانی، کارگاه‌ها و تبادل تجربه عکاسی برگزار می شود.

بخش «جلسات تخصصی صنفی» با سخنرانی منا هوبه‌فکر و جاوید نیکپور درباره «تجربه اولین عکاس زن ایرانی در جام جهانی روسیه» از ساعت ۱۴ در گالری تابستان آغاز می‌شود، سپس مهرداد مرادی از ساعت ۱۵ در گالری میرمیران درباره «تأثیرات جنگ تحمیلی بر عکاسی مستند ایران» سخنرانی خواهد کرد. از ساعت ۱۶ در گالری ممیز، مرتضی رضوانفر، بخش جلسات تخصصی را با موضوع «کتیبه های فارسی در جهان» به پایان می رساند.

سالن شهناز هم در بخش «در جستجوی راهی نو» از ساعت ۱۶:۵۰ با سخنرانی نوشین وفادار درباره «چطور سمن‌ها می‌توانند در آینده عکاسی مؤثر باشند؟» آغاز می‌شود. سپس ساعت ۱۷:۱۵ در همین سالن، مجید دوخته چی درباره «عکاسی خیابانی» از تجربه خود خواهد گفت.

بخش «کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی» از ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی پدرام میرصادقی درباره «شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره» و سپس احمد علیزاده و زانیار بلوری با موضوع «آموزش عکاسی در فضای مجازی» شروع به کار خواهد کرد. بعد از آن و ساعت ۱۸ فیلم «راگو رای؛ یک پرتره بی قاب» به همراه مسترکلاس عکاسی توسط راگو رای به نمایش در خواهد آمد.

گالری بهار نیز که میزبان بخش «به سوی نگاه شخصی» است؛ با نمایش آثار و سخنرانی حامد سوداچی، کاترین ملکی، احسان براتی و کریم ملک مدنی از ساعت ۱۴ تا ۱۸ میزبان عکاسان، دانشجویان و علاقه مندان خواهد بود.

هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» ۱۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران، آغاز شده است و جمعه ۲۳ آذر ماه، به پایان می‌رسد.