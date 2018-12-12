به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در نشست توسعه ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی عنوان کرد: معرفی ظرفیت ها و قابلیت های قابل توسعه چهارمحال و بختیاری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری در مسیر ورود سرمایه گذار محقق می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، اظهار داشت: ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و... معرفی شوند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین مشکلات در استان است که باید تلاش شود معضل بیکاری در این استان حل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش متقاضیان شغل در این استان نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری داشته است.

وی اظهار داشت: در راستای افزایش شغل نیاز است که سرمایه گذاری در این استان افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح اشتغال روستای و عشایری در این استان موجب کاهش نرخ بیکاری می شود، بیان کرد: نظارت ها باید برای اجرای صحیح این طرح بیشتر شود.