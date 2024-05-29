به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در جلسه شورای مدیران برنامه‌ریزی استان گفت: پیش‌نویس دستورالعمل وظایف واحدهای قضائی در مدیریت بحران تهیه شده که در معرض اظهار نظر همکاران قرار خواهد گرفت.

این مقام قضائی گفت: کارگروه حقوقی و قضائی مدیریت بحران شهر و استان تهران به تصدی رئیس کل دادگستری استان تهران فعال است.

معاون قضائی دادگستری استان تهران اظهار داشت: آخرین زلزله بالای ۷ ریشتر در تهران مربوط به سال ۱۲۰۹ هجری شمسی مصادف یا ۱۸۳۰ میلادی بود که تهران و دماوند را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: بر اساس اظهار نظر کارشناسان به طور میانگین بین هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال یک زلزله شدید در تهران رخ می‌دهد، که در حال حاضر ۱۹۴ سال از آخرین زلزله واقع شده می‌گذرد، لذا ضرورت پیش بینی و آمادگی و مقابله و باز توانی با این پدیده و مخاطره طبیعی از سوی دستگاه قضائی امری قطعی است.

گفتنی است؛ کلیپ و تصاویر شبیه سازی زلزله شدید احتمالی در تهران با هوش مصنوعی تهیه شده برای مدیران قضائی استان تهران پخش شد.