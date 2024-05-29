به گزارش خبرنگار مهر، امروز (چهارشنبه، نهم خرداد ماه) با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، ۲۶ هزار و ۸۰۴ واحد مسکونی افتتاح و عملیات اجرایی و ساخت ۳۷ هزار و ۴۵۵ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سطح استان تهران آغاز شد.

به گزارش مهر، بخشی از این افتتاح‌ها در شهر جدید پرند و بخشی دیگر نیز در سطح استان تهران انجام خواهد شد.

تحویل ۱۳۷ هزار واحد مسکونی‌مهر از ۲۵۰ هزار واحد تعهد شده در دولت سیزدهم

بر اساس اعلام بذرپاش، تاکنون از ۴ میلیون واحد مسکونی در تعهد دولت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی وارد فرآیند ساخت شده که بیش از ۵۵۰ هزار واحد نیز در دولت سیزدهم تاکنون تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

همچنین در دولت سیزدهم از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده بیش از ۱۳۷ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شد و روند تکمیل واحدها همچنان ادامه دارد.