باشگاه پیکان: برابر استقلال تنها در ورزشگاه دستگردی بازی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، در این بیانیه آمده: تیم فوتبال پیکان در هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر، شنبه آینده میزبان استقلال تهران است. از ابتدای فصل و زمان قرعه‌کشی و تعیین تیم‌های مهمان و میزبان مشخص بود میزبان این دیدار، باشگاه پیکان است. از سوی دیگر، پیکان همه دیدارهای خود را در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار کرده و این استادیوم، بعد از اخذ استاندارد برگزاری مسابقات لیگ برتر در اجاره باشگاه پیکان قرار گرفت.

با این حال، شایعاتی مبنی بر احتمال جابجایی محل برگزاری مسابقه هفته پایانی به گوش می‌رسد اما باشگاه پیکان به عنوان یکی از ۱۶ تیم لیگ برتر، از حق قانونی خود نمی‌گذرد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی راضی به بازی در ورزشگاه دیگری غیر از استادیوم شهید دستگردی نیست.

مسئولان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و جامعه ورزش کشور، باید از حق طبیعی باشگاه پیکان حمایت کنند تا بتوانیم بر پایه عدالت و دفاع از شرافت و پاکی در فوتبال، سرنوشت خود در هفته پایانی را در زمین بازی دنبال کنیم.

بر این اساس، این باشگاه هیچ بهانه‌ای برای تغییر محل برگزاری دیدار با استقلال را نمی‌پذیرد.