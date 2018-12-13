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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

«به سوی حقیقت» در برج آزادی

«به سوی حقیقت» در برج آزادی

نمایشگاه گروهی آثار تجسمی «به سوی حقیقت» به سرپرستی محمود صادقی از ۲۵ آذر در برج آزادی برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، سومین نمایشگاه هنری «به سوی حقیقت» با رویکرد فلسفه درک حقیقت و جایگاه آن در هنر برگزار می شود.

آثار این نمایشگاه در رشته های عکس، نقاشی و خوشنویسی و سبک رئال، کلاسیک و سنتی هستند که به مدت ۶ روز در نگارخانه آیینه برج آزادی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

از جمله برنامه های آینده این گروه برگزاری حرفه ای نمایشگاه های هنری و برقراری ارتباط با صنایع مختلف و استفاده از هنر در آنها است.

نمایشگاه گروهی «به سوی حقیقت» به سرپرستی محمد صادقی از ۲۵ تا ۳۰ آذر در نگارخانه بوستان برج آزادی برپا خواهد بود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ از آن بازدید کنند.

کد مطلب 4484056
فریبرز دارایی

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