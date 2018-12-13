«به سوی حقیقت» در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، سومین نمایشگاه هنری «به سوی حقیقت» با رویکرد فلسفه درک حقیقت و جایگاه آن در هنر برگزار می شود.

آثار این نمایشگاه در رشته های عکس، نقاشی و خوشنویسی و سبک رئال، کلاسیک و سنتی هستند که به مدت ۶ روز در نگارخانه آیینه برج آزادی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

از جمله برنامه های آینده این گروه برگزاری حرفه ای نمایشگاه های هنری و برقراری ارتباط با صنایع مختلف و استفاده از هنر در آنها است.

نمایشگاه گروهی «به سوی حقیقت» به سرپرستی محمد صادقی از ۲۵ تا ۳۰ آذر در نگارخانه بوستان برج آزادی برپا خواهد بود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ از آن بازدید کنند.