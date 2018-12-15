به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی عصر شنبه در حاشیه افتتاح دفتر همکاریهای شاخه کار و دانش و شهرکهای صنعتی استان سمنان به میزبانی ساختمان کسبوکار شهرک صنعتی سمنان بابیان اینکه ۱۰ هزار دانشآموز در مدارس کار و دانش استان تحصیل میکنند، ابراز داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه بیکاری و نبود شغلهای دولتی است بنابراین برای رفع این مشکل میبایست دانش آموزان را به سمت تقویت مهارتآموزی سوق دهیم که این رویکرد در مدارس پیگیری میشود.
وی ضمن بیان اینکه بیش از ۱۸۰ هنرستان کاردانش و فنی و حرفهای در استان سمنان فعال است، اضافه کرد: برای تقویت مهارتآموزی ابتدا میبایست نیازسنجی در هر منطقه صورت گیرد و بر اساس آن بتوان مهارتهای لازم را پیادهسازی کرد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه مهارتآموزی بر اساس نیازسنجی میتواند بسیاری از هزینههایی که امروز بر جامعه به دلیل بیکاری تحمیل میشود را کاهش دهد، ابراز داشت: بر همین اساس در هنرستانهای سطح استان ایجاد رشتههای مهارت محور در دستور کار است.
دستورانی بابیان اینکه تدریس رشتههایی که نتواند مهارت افزایی را افزایش دهد در جامعه کارایی نخواهد داشت، تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح ششمین دفتر همکاریهای آموزشی شاخه کار و دانش با شهرک صنعتی سمنان هستیم که این امر میتواند به تقویت مهارتهای دانشآموزی بسیار کمک کند.
وی بابیان اینکه هماکنون در مدارس گردشگری، فرشبافی، سفالگری و غیره تدریس میشود، اضافه کرد: برای تقویت مهارتآموزی نیازمند به زیرساخت و امکانات لازم برای نصب دستگاهها هستیم که تا این تجهیزات فراهم نباشد نمیتوان چندان در این مقوله فعالیت کرد.
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