جهانگیری معتقد است برای آزاد سازی نرخ بنزین به مُدرس نیاز داریم

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۸، گفت :سال گذشته یک میلیون و۲۰۰ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور بوده است ،۸۰۰ هزار میلیارد تومان از آن بودجه شرکت های دولتی و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه بخش عمومی بوده است. ما، کل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی را نادیده گرفته و متوسل به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می شویم .

وی ادامه داد: چرا باید دخل و خرج شرکت های دولتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد اماسودی به کشور ندهند.

لزوم تعیین تکلیف بودجه ۸۰۰ هزار میلیاردی شرکت های دولتی در بودجه ۹۸

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: همچنین تولید نفت ما ۴.۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز است که ۲ میلیون بشکه صادر شده و درآمد حاصل از آن وارد بودجه می شود ، حقوق و دستمزد و سهم صندوق توسعه ملی با آن محاسبه می شود این در حالی است که ۳ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها می شود که با آن بنزین تولید شده و تقریبا رایگان تحویل مردم شود.

عضو شورای عالی اقتصاد گفت: اگر امروز گفته می شود با توجه به کاهش تحریم ها و کاهش فروش نفت با فروش ۵۰ درصد ۲ میلیون بشکه می توان کشور را اداره کرد باید تکلیف این ۳میلیون بشکه که حساب و کتاب آن مشخص نیست روشن شود.

لزوم شفاف سازی ۱۸۲ هزار میلیارد بودجه پنهان یارانه بنزین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد :این همان بودجه پنهان است که باید تکلیف آن روشن شود چرا که افکار عمومی گمان می کند دولت رایگان این بنزین را تامین می کند این در حالی است که دولت به قیمت جهانی ۶۵۰۰ تومان هر لیتر آن را از پالایشگاه ها خریده وبا اعطای یارانه ۵۵۰۰ تومانی به مردم به قیمت ۱۰۰۰ تومان آن را به مصرف کننده ارائه می کند.

حسن نژاد ادامه داد: به عبارتی دولت برای هر لیتر بنزین۵۵۰۰ تومان سوبسید به مردم می دهد و اگر مصرف روزانه بنزین را ۱۰۰ میلیون لیتر محاسبه کنیم روزانه رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۸۲ هزار میلیاردتومان فقط یارانه بنزین به مردم می دهیم این در حالی است که کل حقوق و دستمزد کارمندان ۹۰ هزار میلیارد تومان و کل بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بودکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مقایسه حجم بنزین مصرفی ایران با سایر کشورها گفت : چین با جمعیت ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کند و ترکیه با داشتن جمعیتی برابر با ایران و سرانه خودرو بیشتر فقط ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین دارد.

حسن نژاد ادامه داد: اگر میزان قاچاق بنزین را ۲۰ درصد در نظر بگیریم رقمی بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بنزین معادل بودجه عمرانی تخصیص داده شده از کشور قاچاق بنزین انجام شده است.

وی در خصوص راهکار های کنترل مصرف سوخت ، گفت : باید کاری کرد که بنزین مُفت نباشد ،افکار عمومی خیال می کند با افزایش قیمت بنزین رشد قیمت ها اتفاق خواهد افتاد این در حالی است که الزاما این چنین نیست و با برنامه ریزی و اختصاص سهم بنزین به افراد می توان آن را کنترل کرد.

عضو شورای عالی اقتصاد تاکید کرد : سرانه مصرف بنزین در دنیا ۱۰ لیتر است ،اما اگر بجای سهمیه ۳ لیتر ما ۱۰ لیتر به افراد نه به ماشین ها سهمیه بنزین اختصاص دهیم حدود ۸۰۰ میلیون لیتر، معادل یک میلیارد لیتر در سال مصرف سوخت خواهیم داشت که یک چهارم مصرف فعلی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد : اگر به هر ایرانی ۱۰ لیتر بنزین اختصاص پیدا کند و هر لیتر ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود و در ۱۲ ماه ضرب شود رقمی معادل ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر خواهد شد .

حسن نژاد تاکید کرد : ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به همراه ۵۰ هزار میلیارد تومان بنزین رایگان به افراد می تواند اختصاص پیدا کند و شخصی که خودرو ندارد ۳۰۰ هزارتومان دریافت می کند و بالعکس شخصی که ۳ خودرو دارد باید ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند در واقع سیستم معیوب از جیب اغنیا به فقرا که امروز با توزیع رایگان بنزین صورت می گیرد ،اصلاح می شود.

واکنش جهانگیری به آزاد سازی نرخ بنزین

این نماینده مجلس همچنین خاطر نشان کرد : ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که با آن می توان ۱۸۰ خط متروی جدید ایجاد کرد و در عرض یکسال تمام ناوگان حمل و نقل عمومی را نوسازی کرد و اتوبوس را به سر هر کوچه رساند.

حسن نژاد گفت :در این شرایط کسی با بنزین ۶ هزار تومانی سوار ماشین شخصی نخواهد شد و با داشتن کارت سوخت هدفمند که نرخ کرایه آن مکانیزه حساب می شود افزایش کرایه ای نیز صورت نخواهد گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهاد در شورای اقتصاد مطرح شد و اقای جهانگیری در پاسخ معتقد بود برای انجام این اقدام به یک مُدرس نیاز داریم در حالی که گمان می کنیم امروز هر کدام از نمایندگان مجلس مُدرس و هر کدام از مسئولان دولتی مصدق هستند تنها باید برای اجرایی کردن این کار اراده کرد.