حسن نیت آمریکا موانع مذاکره را رفع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جمعی از دانشجویان دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد چهارشنبه با هاشمی رفسنجانی دیدار و پیرامون انقلاب اسلامی به طرح سؤال پرداختند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار آشنایی دانشجویان و نسل جوان با تاریخ کشور به خصوص تاریخ انقلاب را عاملی مهم در حرکت علمی کشور به سوی آرمانها و خواستههای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت : دانشگاهها، نقش کیفی در وقوع انقلاب اسلامی داشتند و رژیم شاه بسیار نگران حضور نیروهای مذهبی و انقلابی در دانشگاهها بود و از این موضوع ممانعت به عمل میآورد.
هاشمی رفسنجانی،محور حرکت مردم در انقلاب اسلامی را بر اساس دین و نقش روحانیت به رهبری امام خمینی (ره) بیان و تصریح کرد : مهمترین خواست مردم، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یعنی اداره کشور بر اساس اسلام بود.
وی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری نمونه از لحاظ استقلال سیاسی عنوان کرد و گفت : در روند تصمیمگیریهای اساسی در ایران امروز هیچ کشوری امکان دخالت ندارد و مسائل بر اساس خواست و اراده مردم شکل میگیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازهای اقتصادی، فنی و علمی به دیگر کشورها که هنوز وجود دارد را طبیعی عنوان کرد و گفت : در این زمینه همه کشورهای دنیا به یکدیگر وابستهاند و این را نمیتوان به عنوان نقطه ضعف مطرح کرد.
هاشمی رفسنجانی،آزادی امروز که در ایر ان برای ابراز عقاید و انتقادات وجود دارد را نیز قابل مقایسه با پیش از انقلاب ندانست و گفت : به این هدف نیز دست یافتهایم، البته تا رسیدن به مقصد مطلوب، فاصله داریم ولی حرکت به سمت خواستهای مردم و در نظر گرفتن سلیقههای مختلف در اداره جامعه است.
وی نقش اسلام در اداره جامعه را محوری عنوان کرد و گفت : تمام تلاش ها باید بر این نقطه باشد که اسلام واقعی را معرفی و اجرا کنیم و نگذاریم اسلام سطحینگر جامعه را رنج دهد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که راه امام پس از رحلت ایشان محفوظ مانده است،گفت : امام نگرانیهایی از حاکم شدن سلیقههای خشکه مقدس داشتند که امروز نیز نسبت به این مسئله باید حساس بود.
وی افزود : تفکر امام معتدل بود و نه به نیروهای غربگرا و نه به نیروهای دارای تفکرات خشک اجازه نمیداد نظرات خود را حاکم کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه با آمریکا تصریح کرد : مهمترین مانع در ایجاد رابطه، خوی سلطه طلبی و استکباری و رویه آمریکا در برخورد با کشورهای دیگر است و هر وقت آمریکا علامتی را مبنی بر حسن نیت در برخوردش با ایران ارسال کند ما نیز موانع ورود به مذاکره را رفع خواهیم کرد.
هر وقت آمریکا علامتی را مبنی بر حسن نیت در برخوردش با ایران ارسال کند ما نیز موانع ورود به مذاکره را رفع خواهیم کرد.
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