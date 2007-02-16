حسن نیت آمریکا موانع مذاکره را رفع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد چهارشنبه با هاشمی رفسنجانی دیدار و پیرامون انقلاب اسلامی به طرح سؤال پرداختند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار آشنایی دانشجویان و نسل جوان با تاریخ کشور به خصوص تاریخ انقلاب را عاملی مهم در حرکت علمی کشور به سوی آرمان‌ها و خواسته‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت :‌ دانشگاه‌ها، نقش کیفی در وقوع انقلاب اسلامی داشتند و رژیم شاه بسیار نگران حضور نیروهای مذهبی و انقلابی در دانشگاه‌ها بود و از این موضوع ممانعت به عمل می‌آورد.



هاشمی رفسنجانی،‌محور حرکت مردم در انقلاب اسلامی را بر اساس دین و نقش روحانیت به رهبری امام خمینی (ره) بیان و تصریح کرد : مهمترین خواست مردم، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یعنی اداره کشور بر اساس اسلام بود.



وی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری نمونه از لحاظ استقلال سیاسی عنوان کرد و گفت :‌ در روند تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران امروز هیچ کشوری امکان دخالت ندارد و مسائل بر اساس خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازهای اقتصادی، فنی و علمی به دیگر کشورها که هنوز وجود دارد را طبیعی عنوان کرد و گفت : در این زمینه همه کشورهای دنیا به یکدیگر وابسته‌اند و این را نمی‌توان به عنوان نقطه ضعف مطرح کرد.



هاشمی رفسنجانی،‌آزادی امروز که در ایر ان برای ابراز عقاید و انتقادات وجود دارد را نیز قابل مقایسه با پیش از انقلاب ندانست و گفت : به این هدف نیز دست یافته‌ایم، البته تا رسیدن به مقصد مطلوب، فاصله داریم ولی حرکت به سمت خواست‌های مردم و در نظر گرفتن سلیقه‌های مختلف در اداره جامعه است.



وی نقش اسلام در اداره جامعه را محوری عنوان کرد و گفت : ‌تمام تلاش ها باید بر این نقطه باشد که اسلام واقعی را معرفی و اجرا کنیم و نگذاریم اسلام سطحی‌نگر جامعه را رنج دهد.



هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که راه امام پس از رحلت ایشان محفوظ مانده است،‌گفت : امام نگرانی‌هایی از حاکم شدن سلیقه‌های خشکه مقدس داشتند که امروز نیز نسبت به این مسئله باید حساس بود.



وی افزود : تفکر امام معتدل بود و نه به نیروهای غربگرا و نه به نیروهای دارای تفکرات خشک اجازه نمی‌داد نظرات خود را حاکم کنند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه با آمریکا تصریح کرد : مهمترین مانع در ایجاد رابطه، خوی سلطه طلبی و استکباری و رویه آمریکا در برخورد با کشورهای دیگر است و هر وقت آمریکا علامتی را مبنی بر حسن نیت در برخوردش با ایران ارسال کند ما نیز موانع ورود به مذاکره را رفع خواهیم کرد.

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