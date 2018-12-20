اقدام امریکا در شرایط فعلی علیه ایران صددرصد تروریستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور که به ترکیه سفر کرده است، در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترکیه گفت: از دعوت جناب آقای اردوغان و مهمان نوازی های گرم ایشان از بنده و هیئت همراه بسیار سپاسگزارم. این پنجمین نشست شورای عالی همکاری های راهبردی بین دو کشور بود که امروز با حضور وزرا و مسئولان دو طرف برگزار شد و تصمیمات خوبی در زمینه رفع موانع جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور اتخاذ شد.

وی افزود: جلسه خصوصی مفصلی با جناب اردوغان داشتیم و راجع به همکاری های بین دو کشور، مسائل منطقه و مسائل بین المللی بحث های بسیار مفیدی انجام شد.

روحانی خاطرنشان کرد: اساس روابط تاریخی و دینی دو کشور منافع مشترک و صلح و ثبات و توسعه منطقه است. هیچ کس و هیچ قدرت و کشور ثالثی قادر نیست این روابط همسایگی، برادری و صمیمانه ما را خدشه دار کند. در اینجا لازم می دانم از شخص آقای اردوغان و دولت ترکیه به خاطر مواضع بسیار قاطع و صریحشان در برابر یک جانبه گرایی، تحریم های غیر قانونی و ظالمانه آمریکا علیه ایران تشکر کنم. این به معنای پایبندی دو کشور به قانون، منافع مشترک و اخلاق است.

وی تصریح کرد: اقدام آمریکا در شرایط فعلی علیه ایران اقدامی صد در صد تروریستی است. برای اینکه کشورها و شرکت های دیگر را در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ ارعاب می کند و از تجارت آزاد با ایران می ترساند.

روحانی اظهار داشت: عمل آمریکا یک عمل تروریستی و بر خلاف مقررات بین المللی است و قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان یک قطعنامه الزامی از تمام کشورهای جهان می خواهد که از برجام دفاع کند و مناسبات تجاری با ایران را انجام دهد. لذا کشورهای معدودی که به تفکر آمریکایی ملحق شده اند در واقع قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت را نقض کرده اند و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته اند.

وی با تأکید بر اینکه دوران قلدرمآبی در جهان امروز به پایان رسیده است، گفت: امروز ملت های منطقه بر پایه منافع مشترکشان تصمیم می گیرند.

روحانی با بیان اینکه در جلسه شورای عالی راهبردی موانع توسعه روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اگر موانعی در روابط دو کشور وجود دارد، برطرف شود. در زمینه مسائل مالی، پولی، بانکی، تجارت، صنعت، گمرک، انرژی، حمل و نقل، توریسم، همکاری های فرهنگی بین دو کشور روابطمان را گسترش خواهیم داد.

رئیس جمهور اظهار داشت: ایران و ترکیه می توانند آسیا را به طور کامل به اروپا متصل کنند و شرق و غرب و شمال و جنوب آن را به یکدیگر وصل کنند.

وی افزود: این روابط به نفع تجارت جهانی و منطقه بسیار حساس ما است. ما در همه این زمینه ها تلاش کردیم مشکلات را رفع کنیم و تصمیماتی در این راستا اتخاذ شد. دو طرف توافق کردیم که جناب آقای واعظی و برات مسئول کمیسیون مشترک دو کشور شوند و با روابط بسیار نزدیک همکاری های مشترک و کمیسیون های مشترک را تشکیل دهند تا سرعت بیشتری در روابط دو جانبه دو کشور ایجاد شود.

روحانی خاطرنشان کرد: در مواردی مشکلاتی برای برخی از شرکت ها وجود دارد. دو طرف تصمیم گیری کردیم کمک کنیم تا تجار و شرکت های خصوصی بتوانند با اعتماد بیشتری با یکدیگر کار کنند.

رئیس جمهور با اشاره به گفتگوی روسای جمهور دو کشور در خصوص مسائل منطقه، تصریح کرد: در روند آستانه سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با یکدیگر همکاری های نزدیکی داشته و دارند و امروز هم تصمیم گرفتیم این همکاری را ادامه دهیم. امروز توافق کردیم در آینده اجلاس سه کشور در روسیه برگزار شود.

وی ادامه داد: مسئله سوریه برای ما مهم است. تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام همگان باشد و در این زمینه دو کشور کاملا اتفاق نظر دارند و همکاری های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه می دهیم.

روحانی گفت: در زمینه یمن با توجه به شرایط سخت در این کشور برای ایجاد صلح و ثبات در یمن و کمک به مذاکرات یمنی توافق کردیم و مقرر شد در این زمینه دو کشور با یکدیگر رایزنی داشته و کمک کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: امیدوارم در سال آینده میلادی، ششمین نشست مشترک همکاری های ما در تهران برگزار شود و شاهد توسعه روز افزون دو کشور باشیم.