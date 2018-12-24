گروه «پارس» از جشنواره موسیقی فجر حذف شد/ روایت یک تماس ناگهانی

ناصر نظر آهنگساز و رهبر ارکستر کودکان و نوجوانان «پارس» در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام حذف نام این گروه از سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر گفت: طی روزهای گذشته یکی از اتفاقات عجیب دوران کاریام برای پیش آمد. در حالی که ارکستر کودکان و نوجوانان «پارس» مانند سنوات گذشته از مدتها قبل برای حضور در جشنواره موسیقی فجر اقدامات لازم را انجام داده بود و حتی عزیزان دبیرخانه برای ما زمان اجرای جشنواره را هم اعلام کرده بودند، روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه با بنده تماس گرفتند و گفتند اعضای هیات انتخاب اجرای گروه «پارس» در جشنواره را نپذیرفته و ما نمیتوانیم در این دوره از جشنواره حضور پیدا کنیم.
وی ادامه داد: من قطعا به تصمیم اعضای هیات انتخاب جشنواره احترام میگذارم، اما نکته جالب توجه در این فضا که واقعا برایم شوکآور بود تغییر ناگهانی تصمیم ستاد جشنواره مبنیبر حضور و سپس عدم حضور ماست که بهتر بود از همان ابتدا به ما گفته میشد.
نظر ادامه داد: ضمن اینکه خودم بر این باورم ارکستر کودکان و نوجوانان «پارس» از دوره چهارم جشنواره موسیقی فجر حضور فعالی در این رویداد مهم موسیقایی داشته و همواره تلاش کرده به عنوان یکی از مجموعههای فعال حوزه موسیقی کودک و نوجوان آثاری را روی صحنه ببرد که هم دارای کیفیت و هم دارای تنوع فراوانی باشند و این باعث تعجب و شگفتی است که چطور دوستان هیات انتخاب کارهای ما را در این دوره شایسته حضور نداشتند.
این آهنگساز بیان کرد: ارکستر کودکان و نوجوانان «پارس» از جمله مجموعههایی بوده که طی سالهای گذشته از سوی ستاد برگزاری جشنواره فجر برای حضور دعوت میشده اما حالا که شرایط فرق کرده و ما میبایست برای حضور اعلام آمادگی میکردیم، این برخورد که در ابتدا به ما وعده حضور میدهند و بعد به یک باره اعلام میکنند که در جشنواره نمیتوانیم باشیم، کمی ناراحت کننده است و بهتر بود دوستان از همان ابتدای کار به ما میگفتند گروه دیگری جایگزین ما شده است.
وی افزود: به هر حال ما از جمله گروههایی هستیم که ادعا میکنیم روز جهانی کودک را احیا کردهایم. ما مجموعهای هستیم که توانستیم بیش از ۴۰۰ هنرمند کودک و نوجوان را روی صحنه بیاوریم و کاری کنیم که آنها زیباترین آثار موسیقایی را در تالارهای مختلف اجرا کنند. حالا هم دوستان صلاح دانستند که ما در این دوره نباشیم که قطعا مخالفتی با این تصمیم نداریم اما خیلی بهتر میشد که چنین برخوردی که دوگانه است، اتفاق نمیافتاد.
نظر در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: من واقعا نیازی ندارم که در جشنواره حضور داشته باشم، اما این بچهها امید موسیقی ما هستند که حضورشان در صحنه همواره باعث تشویق و امیدواری است. ارکستر ما همواره از سالهای قبل میزبان هنرمندانی بوده که امروز بسیاری از آنها تبدیل به موزیسینهای ارزشمند و دارای کیفیتی شدند، پس نمیتوان این طور قلمداد کرد که ارکستر ما صلاحیت فنی یا کیفی برای حضور در جشنواره ندارد. به هر حال من برای ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر آرزوی موفقیت میکنم و اصلا هم شخصیتی ندارم که بیایم و اصرار کنم که من را به جشنواره بیاورید ولی آنچه من را تحت تاثیر قرار داده نوع برخورد دوستان بود که صلاح دانستند این چنین با ما گفتگو کنند.
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