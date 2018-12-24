کتاب ردیف پیانوی استاد مرتضی محجوبی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ردیف پیانوی استاد مرتضی محجوبی اثر بهار برخوردار به انضمام یک نسخه الکترونیکی جدید به چاپ دوم رسید. این اثر یکی از آثار استاد محجوبی است که تابستان سال جاری به خط نت موسیقی بین المللی منتشر شد.

بهار برخوردار پژوهشگر موسیقی و مولف این کتاب در ارتباط با چاپ دوم آن گفت: در پی درخواست های مخاطبان برای چاپ دوم، نمونه صوتی کتاب را که مشتمل بر ۱۳۸ گوشه تفکیک شده در ۷ دستگاه و ۵ آواز است، برای استفاده علاقه مندان آماده کرده ام که به همراه کتاب ارائه شده است. این در حالی است برای هنردوستانی که پیش از این چاپ اول کتاب را تهیه کرده اند امکان دانلود نمونه صوتی کتاب به صورت رایگان فراهم شده است. علاوه براین، در چاپ دوم امکان تهیه نسخه الکترونیکی کتاب فراهم شده است.

برخوردار بیان کرد: این کتاب ماه گذشته از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان مرجع به ۲ پرونده پیانو نوازی به شیوه استاد محجوبی و شیوه نوازندگی پیانو کلاسیک ایرانی اضافه شده است.