خرمآباد-پایان انتظار ۱۵ ساله برای احداث سه بیمارستان با هزار و ۱۰۰ تخت در آستانه سفر رئیسجمهور به مطالبهای تبدیل شده است که تاب تحمل وعده دیگری را ندارد.
خبرگزاری مهر- گروه استانها: سرمای بهمنماه در راهروهای سیمانی بیمارستان نیمهکاره «نیایش» خرمآباد پیچیده است. اسکلت بتنی ۱۴ بلوک بیمارستان، سالهاست در محوطه پردیس دانشگاهی کمالوند سر به فلک کشیده، بیآنکه سقفی بر سر بیماران باشد. صدای کارگران از طبقه سوم میآید...
چهارده سال از کلنگزنی بیمارستان نیایش میگذرد. چهارده سال و هنوز بیماران خرمآبادی برای یک تخت خالی در بیمارستانهای فرسوده شهر، شبها را در راهروها میگذرانند.
اما نیایش تنها نیست. در کوهدشت، بیمارستان رازی با ۵۹ درصد پیشرفت، چشم به راه اعتبار دارد. در دورود، بیمارستان گهر با ۴۰ درصد پیشرفت، هفت سال است که ناتمام مانده. سه پروژه، سه وعده، هزاران بیمار در صف انتظار.
و حالا، در آستانه سفر رئیسجمهور به لرستان، این سه پروژه در فهرست مطالبات اولیه مردم قرار گرفتهاند. وعدهها اما این بار متفاوت به نظر میرسد. مسئولان از تزریق یکهمت اعتبار میگویند، از پیشرفت ۱۷ درصدی در شش ماه گذشته، از وعده بهرهبرداری در سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶. اما مردم پانزده سال است که وعده شنیدهاند.
کمبودی به عمق تاریخ
استان لرستان سالهاست با چالشهای عمیق در حوزه بهداشت و درمان دستوپنجه نرم میکند. یکی از اساسیترین مشکلات، سرانه پایین تختهای بیمارستانی نسبت به جمعیت استان است.
جلالالدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری میگوید: شاخص تخت بیمارستانی در لرستان یک و چهار دهم بهازای هر هزار نفر است، این عدد با یک و هشت دهم کشوری فاصله دارد. بعضی از تختهای بیمارستانی در استان خارج از استانداردها هستند. بیمارستانهای استان نیز فرسوده هستند. همین هم باعث میشود که بیماران از استان خارج شوند.
این آمارها یعنی برای رسیدن به میانگین کشوری، لرستان به صدها تخت جدید نیاز دارد. یعنی بیماران ناچارند برای درمان به استانهای همجوار سفر کنند، هزینه بیشتری بپردازند، زمان بیشتری از دست بدهند.
اما این کمبود تنها به تعداد تختها محدود نمیشود. سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر ابعاد دیگری از این مشکل را روشن میکند و می گوید: علاوه بر تکمیل بیمارستانها، حتی در مرکز استان از نظر هتلینگ بیمارستانی، تختهای بیمارستانی، تجهیزاتی مانند امآرآی، سیتیاسکن، رادیولوژی و... با مشکلاتی مواجه هستیم. این حجم از مشکلات در شهرستانهای کمتر برخوردار استان بیشتر دیده میشود.
سه پروژه، یک امید
در میان این همه کمبود، سه پروژه بیمارستانی چشمانداز روشنی پیش روی لرستان قرار دادهاند. بیمارستان نیایش خرمآباد با ۶۱۵ تخت، بیمارستان رازی کوهدشت و بیمارستان گهر دورود، قرار است مجموع تختهای بیمارستانی استان را ۵۰ درصد افزایش دهند.
امیری در این باره میگوید: در بخش دولتی حدود دو هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی داریم. با ساخت سه بیمارستان در دستساخت، بیش از هزار و ۱۰۰ تخت به مجموع تختهای بیمارستانی استان اضافه میشود. تعداد تختهای بیمارستانی استان ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند.
این یعنی پایان بخش بزرگی از مشکلات درمانی استان. یعنی بیماران دیگر برای یک تخت خالی به استانهای
دیگر سفر نکنند. یعنی جانهایی که در راههای طولانی درمان از دست میروند، نجات یابند...
اما پرسش اینجاست: این سه پروژه چه زمانی به سرانجام میرسند؟
نیایش؛ ۱۴ سال انتظار در ۱۴ بلوک
بیمارستان نیایش خرمآباد با مساحت ۱۰۷ هزار مترمربع و زیربنای ۵۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۱۴ بلوک مجزا، بزرگترین پروژه بیمارستانی استان است. پروژهای که سال ۱۳۹۰ کلنگزنی شد و از سال ۱۳۹۵ تا همین چند ماه پیش، تقریباً نیمهتعطیل بود.
امیری با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه میگوید: پروژه از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود و تقریباً از سال ۱۳۹۵ به شکل نیمهتعطیل شده بود، در حال حاضر کاملاً فعال است. از دو ماه قبل با تزریق مالی که صورت گرفت، در حال حاضر بهصورت متوسط هر ماه بیشتر از سه درصد پروژه پیشرفت فیزیکی دارد. هماکنون مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستانی نیایش خرمآباد به نزدیک ۷۵ درصد رسیده است.
او تأکید میکند که پروژه مشکل اعتباری ندارد و پروژه بیمارستانی نیایش خرمآباد طی امسال و تا بهمنماه ۱۱۰ درصد تخصیص اعتبار داشته است. بههیچوجه پروژه از نظر تأمین مالی مشکلی ندارد. در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ نفر در پروژه مشغول به کار هستند.
اما شرط مهمی برای پیمانکار گذاشته شده است. امیری توضیح میدهد: پرداختهای بعدی را منوط به این کردهایم که تعداد افراد مشغول به کار در این پروژه به ۵۰۰ نفر برسد. همچنین باید پروژه ماهانه ۲.۵ تا سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. پیمانکار تعهد داده که تا پایان امسال پروژه را به ۸۵ درصد برساند.
وی ادامه می دهد: امیدواریم و این انتظار را از پیمانکار داریم که با تأمین مالی صورتگرفته، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، بیمارستان بهصورت تحویل موقت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد و در سال ۱۴۰۶ این بیمارستان به طور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید.
گهر دورود؛ ۴۰ درصد در هفت سال
بیمارستان گهر دورود اما وضعیت متفاوتی دارد. پروژهای که سال ۱۳۹۷ شروع شده و قرار بود در ۱۴۰۶ به اتمام برسد، اما هنوز راه زیادی در پیش دارد.
امیری در این باره میگوید: پروژه بیمارستانی گهر دورود در سال ۱۳۹۷ شروع شده است. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه بیمارستانی ۴۰ درصد است. ۱۷ درصد از میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه مربوط به شش ماه گذشته بوده است.
او تأکید میکند: برای این پروژه نیز شرط گذاشتهایم که ماهانه بین سه تا پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.
رازی کوهدشت؛ ۵۹ درصد و امید به ۱۴۰۶
بیمارستان رازی کوهدشت نیز مانند گهر، از سال ۱۳۹۷ در دست ساخت است. پیشرفت فیزیکی آن به ۵۹ درصد رسیده و ۱۷ درصد از این پیشرفت مربوط به شش ماه گذشته است.
امیری با اشاره به این پروژه میگوید: علیرغم تأخیرهای صورتگرفته، بیمارستان رازی کوهدشت در سال ۱۴۰۶ به اتمام میرسد.
تأمین مالی؛ وعدهای که محقق شد؟
موفقیت این سه پروژه، بیش از هر چیز به تأمین مالی پایدار وابسته است. مسئولان استانی از تخصیص اعتبارات قابل توجه در ماههای اخیر خبر میدهند.
امیری در این باره میگوید: با توجه به بدهیهای انباشته دانشگاه و محدودیت منابع مالی، تلاش کردیم از پرت منابع جلوگیری کنیم و با پیگیریهای صورت گرفته، موفق شدیم ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سه بیمارستان نیایش خرمآباد، رازی کوهدشت و گهر دورود جذب کنیم که تاکنون یک هزار میلیارد آن محقق شده است.
او همچنین از برنامهریزی برای تأمین اعتبار بیشتر در سفر آتی رئیسجمهور خبر میدهد: در زمینه عمرانی، با توجه به سفر قریبالوقوع ریاستجمهوری به استان، برای پروژههای پیشران مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مبلغ ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. پروژههای پیشران شامل بیمارستان نیایش خرمآباد، گهر دورود، رازی کوهدشت، کتابخانه مرکزی و خوابگاه مجتمع پردیس کمالوند هستند.
روحالله لک علیآبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از جزئیات بیشتری پرده برمیدارد. ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و هزار میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی برای بیمارستان نیایش تخصیص مییابد. در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این بیمارستان نیاز است که مابقی هم باید از سایر منابع تأمین شود.
نمایندگان؛ از مطالبه تا پیگیری
در آستانه سفر رئیسجمهور، نمایندگان استان نیز مطالبات حوزه درمان را مطرح کردهاند.
لک علیآبادی با اشاره به مشکلات شهرستانهای دورود و ازنا میگوید: جمعیت این شهرها ۳۰۰ هزار نفر است که با احتساب جمعیت اطراف در روزها به ۴۰۰ هزار نفر هم میرسد؛ اما دستگاه امآرآی ندارند. ساختمان موردنیاز آن هم توسط خیرین در حال ساخت است و ضروری است برای راهاندازی این بخش بهعنوان یک مطالبه ۱۵ ساله اقدام شود.
او همچنین خواستار نصب و راهاندازی دستگاه آنژیوگرافی در شهرستان دورود میشود و می گوید: این دستگاه توسط خیر خریداری شده و مردم انتظار دارند دستگاهی که چهار سال از خرید آن میگذرد، زودتر راهاندازی شود.
استاندار: عمق مشکلات زیاد است
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه درمان استان، میگوید: عمق مشکلات حوزه بهداشت و درمان لرستان زیاد است. بااینوجود نباید ناامید بود و باید پیگیریها برای رفع این مشکلات و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل و تجهیز پروژههای بیمارستانی و درمانی استان صورت گیرد.
شاهرخی بر لزوم حمایت ملی تأکید میکند و می گوید: لرستان باید در حوزه بهداشت و درمان ویژه دیده شود. وفاق کامل برای رفع مشکلات مردم استان در لرستان و در بین مسئولان، نمایندگان و مردم حاکم است. به طور حتم در سطح ملی نیز نیازمند حمایت ویژه دولت و همچنین مجلس در این حوزه هستیم.
چشمانداز ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
بر اساس وعدههای داده شده، بیمارستان نیایش خرمآباد در شهریور ۱۴۰۵ به صورت موقت تحویل داده میشود و در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری کامل میرسد. بیمارستانهای رازی کوهدشت و گهر دورود نیز در سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهند شد.
اگر این وعدهها محقق شود، لرستان با افزایش ۵۰ درصدی تختهای بیمارستانی، جهشی بزرگ در حوزه درمان تجربه خواهد کرد. اما تجربه پانزده سال گذشته نشان میدهد که مردم لرستان بیش از وعدهها، به نتیجه نیاز دارند.
تختهای خالی در انتظار بیمار
بنابراین گزارش؛ غروب است و چراغهای پروژه نیایش در محوطه دانشگاهی کمالوند روشن شده. کارگران خسته از یک روز کار، راهی خانههایشان میشوند. بیمارستان اما همچنان ناتمام است، همچنان در انتظار سقف، در انتظار تخت، در انتظار بیمار.
در کوهدشت، در دورود، در خرمآباد، هزاران بیمار چشم به راه این تختها هستند. آنها نمیدانند پیمانکار کیست، اعتبار از کجا میآید، اوراق مشارکت چیست. آنها فقط میدانند که امروز برای یک تخت خالی، باید ساعتها در راهروهای بیمارستانهای فرسوده منتظر بمانند.
فردا که رئیسجمهور به لرستان میآید، پرونده این سه بیمارستان روی میز خواهد بود. مسئولان از پیشرفت ۱۷ درصدی در شش ماه گذشته خواهند گفت، از تزریق یکهمت اعتبار، از وعده بهرهبرداری در ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶. مردم اما فقط نتیجه میخواهند.
زمستان ۱۴۰۴ است و شاید بهار ۱۴۰۶، بالاخره بیماران خرمآبادی در این تختها آرام بگیرند. شاید...
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