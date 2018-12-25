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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۴

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۶۰ هزار تن کیوی از گیلان صادر شد

۶۰ هزار تن کیوی از گیلان صادر شد

رشت- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۱۶۰ هزار تن کیوی از باغات این استان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۰ هزار تن کیوی تولیدی گیلان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی گیلان، لیلا بذرکار در این باره اظهارکرد: برداشت کیوی از باغات گیلان که قطب نخست تولید این محصول در ایران است پایان یافت.

بذرکار با اشاره به اینکه برداشت کیوی در گیلان از اواخر مهر ماه هرسال آغاز می شود، گفت: باغداران گیلانی امسال ۱۶۰ هزار تن کیوی به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان از باغ های خود برداشت کرده‌اند.

وی گفت: حدود ۶۰ هزار تن کیوی تولیدی گیلان امسال به خارج از کشور به ویژه جمهوری آذربایجان صادر شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با بیان این گیلان ۱۱ هزار و ۵۰۰ باغدار و ۵ هزار و ۷۴۶ هکتار باغ کیوی دارد، ادامه داد: مصرف کیوی علاوه بر تقویت ایمنی بدن در پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی موثر است.

کد مطلب 4494666

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