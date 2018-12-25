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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

انتشار فراخوان دوسالانه نقاشی دامون فر

انتشار فراخوان دوسالانه نقاشی دامون فر

فراخوان هفتمین دوسالانه نقاشی دامون فر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوسالانه، فراخوان هفتمین دوسالانه نقاشی دامون فر ویژه جوانان زیر ۲۵ سال ایران منتشر شد. این رویداد قرار است زمستان امسال در گالری پردیس ملت برگزار شود.

مهلت ثبت نام از سوم دی ماه تا سوم بهمن ماه اعلام شده است و متولدین نیمه دوم سال ١٣٧١ به بعد امکان شرکت در هفتمین دوره را دارند.

علاقمندان برای ثبت نام و ارسال آثار می توانند به سایت  http://iranartfestival.com مراجعه  کنند و آثاری را که در ۲ سال اخیر خلق کرده اند به دبیرخانه ارسال کنند.

دوسالانه نقاشی دامون‌فر تیر ماه ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد.

کد مطلب 4494907
زهرا منصوری

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