آموزش و پرورش استان بوشهر با کمبود شدید نیروی خدماتی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل شرایط خاصی که دارد از جمله دور بودن از مرکز مشکلاتی را دارد و برای حضور در نشست‌ها و دوره‌ها در پایتخت و دیگر استان‌ها با مشکلاتی از نظر پشتیبانی روبرو هستیم.

وی گرمی هوای بوشهر را یکی دیگر از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: در ۹ ماه از سال نیاز به وسایل سرمایشی است و باید در زمینه تامین این وسایل اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر کمبود نیروی خدماتی را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: در استان بوشهر با کمبود شدید نیروی خدماتی از جمله خدمتگزار، راننده و آشپز و . . . روبرو هستیم.

وی با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی فرهنگیان، ادامه داد: وضعیت خدمات دهی بیمه تکمیلی مورد رضایت فرهنگیان استان بوشهر نبوده است و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب این مشکل حل شود.

کرمی با اشاره عدم صدور احکام بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کمبود سرانه مدارس با توجه به محرومیت این مدارس و مشکلات دانش‌آموزان از دیگر مشکلات است.

وی به حل شدن مشکلات برق مدارس اشاره کرد و ادامه داد: ساختار جدید آموزشی و درس‌های جدید که در سبد درسی مدارس قرار گرفته است، نبود تجهیزات مناسب با دوره‌های آموزشی و نیروی انسانی و استادکار از دیگر مشکلات است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار رفع مشکل احکام دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شد و بیان کرد: عمده وسایل تجهیزات مشترک مدارس وسایل سرمایشی و گرمایشی است.

وی خواستار رفع مشکلات طرح روستامرکزی شد و گفت: سرانه پرداختی به مدارس شبانه‌روزی کم است و ناچار هستیم از خانواده‌های دانش‌آموزان کمک بگیریم.