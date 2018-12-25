آموزش و پرورش استان بوشهر با کمبود شدید نیروی خدماتی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی پیش از ظهر سهشنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل شرایط خاصی که دارد از جمله دور بودن از مرکز مشکلاتی را دارد و برای حضور در نشستها و دورهها در پایتخت و دیگر استانها با مشکلاتی از نظر پشتیبانی روبرو هستیم.
وی گرمی هوای بوشهر را یکی دیگر از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: در ۹ ماه از سال نیاز به وسایل سرمایشی است و باید در زمینه تامین این وسایل اقدامات لازم انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر کمبود نیروی خدماتی را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: در استان بوشهر با کمبود شدید نیروی خدماتی از جمله خدمتگزار، راننده و آشپز و . . . روبرو هستیم.
وی با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی فرهنگیان، ادامه داد: وضعیت خدمات دهی بیمه تکمیلی مورد رضایت فرهنگیان استان بوشهر نبوده است و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب این مشکل حل شود.
کرمی با اشاره عدم صدور احکام بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کمبود سرانه مدارس با توجه به محرومیت این مدارس و مشکلات دانشآموزان از دیگر مشکلات است.
وی به حل شدن مشکلات برق مدارس اشاره کرد و ادامه داد: ساختار جدید آموزشی و درسهای جدید که در سبد درسی مدارس قرار گرفته است، نبود تجهیزات مناسب با دورههای آموزشی و نیروی انسانی و استادکار از دیگر مشکلات است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار رفع مشکل احکام دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شد و بیان کرد: عمده وسایل تجهیزات مشترک مدارس وسایل سرمایشی و گرمایشی است.
وی خواستار رفع مشکلات طرح روستامرکزی شد و گفت: سرانه پرداختی به مدارس شبانهروزی کم است و ناچار هستیم از خانوادههای دانشآموزان کمک بگیریم.
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