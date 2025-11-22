به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: در استان بوشهر هماکنون ۲۵۴ هزار دانشآموز با همراهی ۱۶ هزار و ۴۲۰ نیروی آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به توسعه فضای آموزشی افزود: پروژههای عمرانی مرتبط با نهضت عدالت آموزشی با ۸۶ درصد پیشرفت در استان، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در امور خیرین مدرسهساز نیز با ۱۰۰ درصد پیشرفت همراه بوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در خصوص نیروی انسانی نیز بیان کرد: در این حوزه ۶۱۱ ردیف پیشرفت داشتهایم و سال تحصیلی جدید بدون کمبود نیرو آغاز شده است.
دانشفر با تأکید بر مشارکت و حمایت ملی گفت: آموزش و پرورش استان در نقطهای قرار دارد که توسعه چشمگیر استانی و حمایتهای ملی همه را دارد و از این بابت قدردانیم.
وی همچنین دستاوردهای آموزش و پرورش استان را بسیار ارزشمند دانست و بر توانمندیهای این بخش تأکید کرد.
