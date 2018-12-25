هیات دولت فردا را عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در پیامی، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت ا... شاهرودی، روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتحال فقیه عالیقدر، عالم مجاهد حضرت آیت ا... سید محمود شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه های علمیه و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و بیت مکرم ایشان تسلیت می گوید و به همین مناسبت روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام می نماید.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران