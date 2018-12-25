  1. سیاست
  2. دولت
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی؛

هیات دولت فردا را عزای عمومی اعلام کرد

هیات دولت فردا را عزای عمومی اعلام کرد

هیئت دولت در پیامی، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت ا... شاهرودی، روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در پیامی، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت ا... شاهرودی، روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتحال فقیه عالیقدر، عالم مجاهد حضرت آیت ا... سید محمود شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه های علمیه و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و بیت مکرم ایشان تسلیت می گوید و به همین مناسبت روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام می نماید.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4495430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      پس جان آن طفل معصوم های زاهدانی که در آتش سوختند و این دانشحویان فوت شده امروز دانشگاه آزاد ارزش نداشت که حداقل درهمین مناسبت ادغام می شدند؟
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      عزای عمومی باید برای این جوانان مظلوم مردم هم باشه که مفت جانشان را از دست دادند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها