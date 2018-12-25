معادن برای ۱۱ هزار نفر در خراسان جنوبی اشتغال ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی عصر سه شنبه در شورای معادن خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبی ۵۷۸ معدن وجود دارد و همچنین این استان دارای ۱۶ میلیون و ۹۰۰ تن استخراج اسمی و ۱۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار نفر در حوزه معدن در استان مشغول به کار هستند بیان کرد: در خراسان جنوبی سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی کشف وجود دارد.

شهرکی بیان کرد: با توجه به مساحت استان هنوز ظرفیت توسعه اکتشافات معدنی در خراسان جنوبی وجود دارد و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مصوبات قبلی شورای معادن خراسان جنوبی ادامه داد: تصمیم گرفته شده که اگر شهرداری ها در بهسازی و زیباسازی معابر و شهرها از سنگ های معدنی استان استفاده کنند مورد حمایت قرار گیرند.

تلاش برای عدم فروش خام سنگ های نیمه قیمتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: با بیان اینکه در حوزه سنگ های نیمه قیمتی ظرفیت های بزرگی در شهرهای فردوس، سرایان و زیرکوه وجود دارد، سیاست ها بر این است که در شهرهایی که سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد این محصول به صورت خام فروخته نشده و با تراش آن کالای را عرضه کنند.

حسام مقدم علی معاون اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور نیز در شورا اظهار کرد: قبل از سال ۹۲ هیچگونه فعالیت اکتشافی در خراسان جنوبی وجود نداشته است ولی بعد از آن استان های شرقی نیز مد نظر قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت در خراسان جنوبی سه پهنه اکتشافی معدنی را مد نظر قرار دادیم.

ذخایر زغال سنگ طبس ظرفیتی بی بدیل است

معاون اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور با اشاره به اینکه با اضافه شدن شهرستان طبس به خراسان جنوبی نیز حجم زیادی از ذخایر معدنی ذخال سنگ به استان منتقل شد، بیان کرد: این مهم یک ظرفیت بسیار بی بدیل است و به زودی اولین معدن زغال سنگ حرارتی را نیز فعال می کنیم.

مقدم علی با بیان اینکه به دنبال بهره برداری و پیگیری ظرفیت های طلای خراسان جنوبی نیز هستیم، ادامه داد: در این حوزه از گذشته فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفته بود ولی به نتیجه نهایی نرسید.

وی افزود: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف و شناسایی مواد معدنی در خراسان‌جنوبی هزینه شده است.

معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید موارد معدنی کشور اظهار کرد: سال گذشته ۱۰ پروژه را در کشور بر عهده گرفتیم که از این تعداد ۶ پروژه مربوط به خراسان‌جنوبی بوده و ۶۰ درصد فعالیت‌های شرکت نیز از سال قبل در خراسان‌جنوبی بوده است.

وجود ۳۰ تن طلا محرز در خراسان جنوبی محرز است

برنا مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور نیز در این شورا گفت: از ۷۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور ۴۰ نوع در خراسان‌جنوبی است که تعداد زیادی از آنان منیزیت و بازالت هستند.

وی اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی ذخایر قابل توجهی از عناصر فلزی باارزش مس و طلا شناسایی شده که در کمربند اکتشافی خوسف، فردوس از ماهر آباد و خونیک و هیرد وجود ۳۰ تن طلا محرز است.

مشاور مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی یادآور شد: خراسان‌جنوبی دومین استان پرافتخار طلادار کشور بعد از آذربایجان است که با اکتشافات تکمیلی وجود ذخیر ۱۰۰ تن طلا را خواهد داشت.