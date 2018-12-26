مشاور اجرایی معاونت هنری و معاون دفتر موسیقی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حمید قبادی دانا را به عنوان مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب کرد و با اهدای لوح از خدمات مرتضی باقرنژاد که هفت سال مشاور اجرایی معاونت بود، قدردانی کرد.

در جلسه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با حضور مدیران و مشاوران معاونت و انجمن ها و موسسات هنری، معارفه و تکریم مشاور اجرایی جدید و قبلی معاونت امور هنری برگزار شد.

حمید قبادی دانا در حال حاضر مشاور معاونت هنری و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

همچنین مرتضی باقرنژاد با حکم علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.