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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۹

با اعلام حکمی؛

مشاور اجرایی معاونت هنری و معاون دفتر موسیقی معرفی شدند

مشاور اجرایی معاونت هنری و معاون دفتر موسیقی معرفی شدند

طی حکمی حمید قبادی دانا به عنوان مشاور اجرایی معاونت امور هنری معرفی و از خدمات مرتضی باقرنژاد مشاور اجرایی قبلی معاونت قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حمید قبادی دانا را به عنوان مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب کرد و با اهدای لوح از خدمات مرتضی باقرنژاد که هفت سال مشاور اجرایی معاونت بود، قدردانی کرد.

در جلسه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با حضور مدیران و مشاوران معاونت و انجمن ها و موسسات هنری، معارفه و تکریم مشاور اجرایی جدید و قبلی معاونت امور هنری برگزار شد.

حمید قبادی دانا در حال حاضر مشاور معاونت هنری و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

همچنین مرتضی باقرنژاد با حکم علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.

کد مطلب 4495787
آروین موذن زاده

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