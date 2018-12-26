«پلاک ۴۰» پژوهشی در هنر انقلاب است/ نمایش آثار بارز انقلابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نظامالدین امامیفر مدیر بخش «پلاک ۴۰» از نمایش آثار برجسته هنر انقلاب در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خبر داد و در این باره گفت: در بخش «پلاک ۴۰» به صورت ویژهای هنر انقلاب و آثاری که طی این ۴۰ سال توسط هنرمندان شاخص خلق شده است، مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: طبق پیشنهادهایی که در جلسه با دبیر جشنواره داشتیم، طرحهایی ارایه شده که بر مبنای آن قرار است در بخش «پلاک ۴۰» برجستهترین آثار را به نمایش بگذاریم. در این روند آثاری که حاصل دستاورد هنرمندان تجسمی و در ارتباط مستقیم با انقلاب اسلامی هستند، مد نظر قرار خواهد گرفت.
امامی فر عنوان کرد: آثار این بخش شامل نمونههایی است که یا دیده نشدهاند و در آرشیوها به سر میبرند و یا صرفاً مردم، پوسترها و دیوارنگاریهایی ازآنها را دیدهاند زیرا اثر اصلی به نمایش گذاشته نشده است. در واقع این بخش را میتوان، پژوهشی تصویری درباره هنرهای تجسمی در حوزه انقلاب اسلامی دانست که به شکلی منسجم بر این بخش تمرکز دارد.
وی بیان کرد: بسیاری از ارگانها و نهادها در زمان خود، سفارشهایی را بر مبنای سیاستهایشان به هنرمندان در زمینه انقلاب اسلامی دادهاند که این نمونهها بعدها، به صورت آرشیو در گنجینهها نگهداری شده، تلاش ما این است که این نمونهها را شناسایی و در معرض دید عموم قرار دهیم.
مدیر بخش «پلاک ۴۰» در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از همکاری نهادهای مختلف در بخش «پلاک ۴۰» خبر داد و گفت: موزه هنرهای معاصر، موزه امام علی (ع)، موزه شهدا، موزه دفاع مقدس و نهادهای دیگری چون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد روایت فتح و دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) در این مسیر بسیار به ما کمک کردهاند.
امامی فر از نمایش بیش از ۴۰ اثر برجسته در این بخش خبر داد و گفت: طی جلساتی که با موزه شهدا داشتیم، موفق شدیم که بیش از ۴۰ اثر برجسته را شناسایی کنیم که به جرات میتوان گفت برای نخستین بار به نمایش گذاشته میشوند یا صرفاً در پوسترها و دیوارنگاریها دیده شدهاند.
وی ادامه داد: آثار این بخش عموماً در حوزه نقاشی و نگارگری هستند البته نمونههایی نیز در بخش خط-نقاشی و خطاطی نیز داریم و کارهای حجمی این بخش نیز عموماً در مدل های کوچک هستند.
مدیر بخش «پلاک ۴۰» در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر در پایان درباره هنرمندان این بخش توضیح داد و گفت: در این نمایشگاه نمونههای درخشانی از هنرمندان برجستهای چون: جواد حمیدی، آیتاللهی، کیخسرو خروش، آقامیری و حبیبالله صادقی، مصطفی گودرزی و ... به نمایش گذاشته میشود.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی از پنجم بهمن تا پانزدهم اسفند برگزار می شود.
در این جشنواره سیدامیر سقراطی دبیری هنری و محسن سلیمانی دبیری اجرایی را عهده دار هستند.
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