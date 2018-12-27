برخی از مردم و مسئولان قهرمان اتلاف منابع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی پنج شنبه شب در گردهمایی تولیدات کنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی که در برج سپید مشهد برگزار شد اظهار کرد: متاسفانه برخی در جامعه که مسئولان و برنامه ریزان را نیز شامل می شوند قهرمانان اتلاف منابع هستند و حتی در زندگی شخصی مردم نیز این موضوع وجود وجود دارد.

وی افزود:ما وقتی خودمان را با کشور های توسعه یافته مقایسه می کنیم متوجه می شویم که بسیاری منابع خود را تلف کرده ایم. همچنین زندگی شخصی افراد در کشورهای توسعه یافته متناسب با نیازهایشان است.

شافعی خاطرنشان کرد:مسئله صنعت غذا امروز در همه جوامع به عنوان یک محور اساسی برنامه های توسعه کشور و در صدر آن ها قرار دارد. امروز موضوع امنیت و سلامت و غذا در تدوین بودجه ها در نخستین الویت توجه قرار دارد اما متاسفانه در بودجه ما امنیت غذایی، سلامت غذایی و مباحث علمی در قعر اولویت ها قرار دارند که امیدواریم به آن توجه شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: متاسفانه در مسیر حرکتی که طی سال ها در تدوین برنامه های کشور بوده است، کشاورزی و صنایع غذایی در جایگاه مناسبی قرار نداشته اند و مطابق آمار از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۶ مانده تسهیلاتی تخصیص داده شده شبکه بانکی به کشاورزی و صنایع غذایی به شدت رو به نزول بوده است و این بدین معنی است که به صنعت غذا و کشاورزی در برنامه های کشور توجه جدی نشده است و بعضا غفلتی بزرگ انجام شده است.

اولویت بندی در صنایع غذایی نداشته ایم

شافعی ادامه داد: از سال ۸۵ بهره وری از این سهم از ۱۸.۵ درصد به ۸.۸ کاهش یافته است این بدین معنی است که ما بر خلاف شعار هایی که می دهیم عمل کرده ایم.در حوزه صنایع غذایی به دلیل اینکه برنامه ریزی نداشته ایم، وضعیت خوبی نداریم چراکه به بهانه توجه به اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت در بخش تولید در صنایع غذایی بدون تعیین اولویت ها، آمایش سرزمین و ظرفیت های مورد نیاز صنایع غذایی آنقدر صنایع غذایی تولید کردیم که حتی در شرایط عادی هم نمی توانند اقتصادی کار کنند.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال در خراسان رضوی در تولید کنستانتره میوه دو واحد با ظرفیت بالا در مشهد، یک واحد در کاشمر، یک واحد در شیروان داریم و به تازگی دو واحد نیز در خراسان جنوبی آغاز به کردهاند که در حال حاضر تمام ظرفیت این کارخانه ها یا کاملا تعطیل است یا با ظرفیت بسیار کم در حال فعالیت هستند.

رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر سهم ما از صادرات حدود5 میلیارد دلار بوده و این درحالی است که سهم کشورهای اطراف ما چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است. ما استعداد پیشرفت را داریم اما باید به آن توجه کنیم زیرا در حال حاضر صنعت غذایی ۱۹.۴ درصد اشتغال کشور را در دست دارد و از کل کارگاه های صنعتی ۱۸ درصدشان مربوط به صنایع غذایی هستند.

شافعی اظهارکرد: برای صنعت غذایی باید یک فکر اساسی شود و در این راستا یکی از راهکار ها این است که صنایع تبدیلی که زنجیره وابسته به کشاورزی هستند را فعال کنیم.عدم ثبات در تصمیم گیری های صادراتی مارا از مزیت های بسیاری که در این صنایع وجود دارد محروم کرده است.