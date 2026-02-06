طارمی نامزد بهترین بازیکن ماه سوپرلیگ فوتبال یونان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته هفدهم سوپرلیگ یونان رو در روی تیم آستراس تریپولی قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد و به صدر جدول صعود کند.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس در این بازی درخشید و موفق شد گل دوم و پاس گل سوم تیمش را به نام خود به ثبت برساند. در همین رابطه سایت «gavros» یونان خبر داد که طارمی در جمع نامزدهای بهترین بازیکن ماه سوپرلیگ یونان قرار گرفته است.

در مطلب این سایت آمده است: بی‌تردید خط حمله سه‌نفره المپیاکوس با حضور ایوب الکعبی، مهدی طارمی و کلیتون چیزی فراتر از معمول است. مهاجم ایرانی این تیم با گلی که در شهر تریپولی و مقابل آستراس، در دیدار هفته هفدهم سوپرلیگ به ثمر رساند همچنان به درخشش خیره‌کننده‌اش با پیراهن المپیاکوس ادامه می‌دهد و آمارها را یکی پس از دیگری جابه‌جا می‌کند.

طارمی تا اینجای فصل در ۲۵ مسابقه و ۱۳۷۴ دقیقه حضور در تمامی رقابت‌ها برای تیم پیرائوس، ۱۶ گل به ثمر رسانده، ۵ پاس گل داده و چند پنالتی هم برای تیمش گرفته است.

به همین دلیل، ستاره «سرخ‌وسفیدها» در میان نامزدهای بهترین بازیکن ماه لیگ سوپرلیگ یونان قرار گرفته است.