۷ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

در کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر بهداشت؛

بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهر باشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بیمارستان عصر جمعه و با حضور وزیر بهداشت، مسئولان استانی و شهرستانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نمایندگان استان افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت: در این شهرستان سه پزشک متخصص تمام وقت فعالیت دارند.

اورنگ ایلامی افزود: بیمارستان باشت در کمتر از سه سال به بهره برداری رسید و به تجهیزات تخصصی و دستگاه‌های مدرن روز نیز مجهز است.

وی تصریح کرد: این بیمارستان دارای بخش زنان و نوزادان، بخش داخلی، بخش اطفال، بخش کودکان، بخش تالاسمی، بخش دیالیز و اتاق ویژه زایمان است.

کد خبر 4497715

