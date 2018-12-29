امیر مردانه تهیه کننده و مدیر موسسه فرهنگی هنری «نغمه ساز آواز» در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: آلبوم «شاعر تمبک» شامل تک نوازی‌ زنده‌یاد استاد ناصر فرهنگ‌فر نوازنده پیشکسوت موسیقی ایرانی است که از اجراهای خصوصی ایشان جمع‌آوری و بازنشر شده است. البته قسمتی از این آلبوم دونوازی سنتور و تنبک، با اجرای سنتور ‌روانشاد پرویز مشکاتیان است ضمن اینکه در این مجموعه یادداشت‌هایی از استاد حسین علیزاده و استاد پرویز مشکاتیان در رسای زنده‌یاد ناصر فرهنگ‌فر گنجانده شده تا شرح حال و زندگی و شخصیت این استاد بزرگ موسیقی ایران به مخاطب ارائه شود.

وی افزود: قطعات گردآوری شده از میان حدود ۲ ساعت نوارهای موجود انتخاب شده که بیشتر براساس کیفیت ضبط آن بوده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی موسیقی از نظر نوازندگی آثاری قابل اتکا و گویای تسلط و شیوایی استاد در اجرای آنها بوده اند. البته با در نظر گرفتن کیفیت فقیر ضبط های خصوصی که محتویات این اثر نیز از آن جمله اند سعی شده با روش های معمول و بدون صدمه زدن به جنس و رنگ نمونه اولیه تا حدی به بهبود کیفیت صدا کمک شود. طبعا نوسانات ناشی از گذشت زمان و ضبط نه چندان خوب در شیارهای گوناگون اثر که هر کدام نیز جداگانه و در مکان و زمان و با امکانات صوتی متفاوت انجام شده اند از یکپارچگی صدا کاسته است. هر چند که فضای ضبط که به عمد حفظ شده، خود شنونده را به حال و هوای آن زمان می برد و خالی از لطف نیست.

این ناشر درباره ویژگی های انتشار این آثار گفت: به اعتقاد من سایه استاد فرهنگ فر در عرصه تمبک نوازی معاصر، سایه ای بلند است. او از جمله هنرمندان یگانه و متفاوتی بود که خودش بود و به اعتقاد من مدت ها بود که جای کارهای تک نوازی و ضربی خوانی های این هنرمند که اکثرا در مجامع خصوصی نواخته و ضبط شده اند، در عرصه موسیقی خالی بود تا هم یادی از شیوه منحصر به فرد او در نوازندگی شود و هم راهگشای هنرجویان این رشته باشد که بیشتر کارهای گروهی را با ساز این بزرگوار شنیده اند.

مردانه در پایان تصریح کرد: تولید چنین مجموعه ای با کمک برخی از دوستان و همت پسرش آرش فرهنگ فر میسر شد تا کار حاضر گردآوری و به دوستداران موسیقی ارائه شود.