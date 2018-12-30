دومین آلبوم «کاکوبند» پس از ۲ سال منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار آلبوم «دعوت» در سال ۹۴ و برگزاری کنسرت در سراسر کشور، دومین آلبوم رسمی گروه «کاکوبند» با اخذ مجوزهای لازم آماده انتشار در بازار موسیقی شده است.

دومین آلبوم رسمی «کاکوبند» در حالی اوایل بهمن ماه امسال روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد که این اثر به لحاظ فرم و محتوا، ادامه ای به روز شده از موسیقی و سبک و سیاق این گروه است.

نیما صرافی مهر بار اصلی تولید دومین آلبوم رسمی «کاکوبند» را به دوش داشته که در این مسیر امیر علیزاده و پویا صرافی مهر نیز در تولید اثر همراه او بوده اند.

دومین آلبوم رسمی «کاکوبند» در اولین روزهای بهمن ماه امسال، تحت امتیاز موسسه «آوای هنر» و از سوی شرکت پخش «هنر اول» روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد.