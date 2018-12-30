مجله مهر - عارف چراغی: در چند روز گذشته اظهارنظری از محسن رضایی در توییتر منتسب به این فرمانده جنگ تحمیلی و دبیر فعلی تشخیص مصلحت نظام منتشر شد که منجر به واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی و برخی از رجال سیاسی بوده است. در متن توییت رضایی آمده بود: «عملیات کربلای‌چهار برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته‌های او.»

اما حقیقت این است که نمی‌توان واقعیات جنگ از جمله عملیات کربلای چهار را در چارچوب اظهارات یک فرمانده ولو یک فرمانده ارشد تحلیل کرد. چرا که برای تحلیل یک عملیاتی که به اهداف خود نرسیده است، باید کارشناسان نظامی ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنند و به نتیجه برسند . این در حالی است که به میان کشیدن تعلل فرماندهانی در یک شرایط نابرابر سودی برای کسی ندارد. و قطعا نمی‌توان مسئله‌ای به این بااهمیتی را در ۲۸۰ کاراکتر تحلیل و تفسیر کرد. همین موضوع سبب شد که افراد زیادی از موج ایجاد شده علیه این توییت سو استفاده کرده و ماهی خود را از آن بگیرند.

عباس سید صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد در واکنش به این توییت نوشته است :

وزیر جوان نیز از این موج سواری عقب نمانده است و در توییتی درباره گفتگوی تلفنی‌اش با مادرش به طور نمادین نوشته است:

حسین دهباشی فعال سیاسی اصلاحطلب نیز نوشته است: «دشمن ضدحمله خود به عملیات کربلای۴ (۵دی۱۳۶۵) را نامیده بود: «حصاد الاکبر» یعتی "بزرگترین درو!" یعنی آنچنانکه خوشه‌های گندم را در دشت درو می‌کنند، رزمندگان ایرانی را از بیخ و بن درو کردیم! حالا سردار به آن فاجعه می‌گوید: "فریب دشمن!" با خواندن‌اش خون در رگِ آدم خشک می‌شود! »

همچنین علی جنتی وزیر سابق ارشاد نیز در توییتی گفته است:

محمدباقر قالیباف نیز که برادرش در این عملیات به شهادت رسیده است در واکنش به این توییت محسن رضایی گفت: «حواست هست برادر!؟»

سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم گفته است: عملیات لو رفته را به یک عملیات فریب تبدیل کردیم. ما عملیات لو رفته کربلای ۴ را به یک عملیات فریب برای ارتش عراق تبدیل کردیم و ۱۰ روز بعد در همان نقطه در حالی که نیروهای رژیم بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای ۵ را با موفقیت انجام دادیم.

وی در واکنش به این سوال که سرلشکر محسن رضایی گفته که این عملیات از آغاز یک عملیات فریب بوده است گفت: نه، حتما ایشان چنین نظری ندارند و معتقدند که عملیات لو رفته کربلای ۴ به عملیات فریب تبدیل شده است بلکه از جمله ایشان سوء برداشت شده است.