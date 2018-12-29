به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در حاشیه نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در پاسخ به اینکه نظر شما درباره اینکه گفته میشود عملیات کربلای ۴ «عملیات فریب» بوده است، چیست؟ اظهار داشت: عملیات ناموفق کربلای ۴ باعث فریب ارتش عراق شد و ۱۵ روز بعد در همان منطقه در حالی که نیروهای رژیم بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات غرورآفرین کربلای ۵ با موفقیت صورت گرفت که موجب طراحی قطعنامه ۵۹۸ توسط سازمان ملل و تغییر سرنوشت جنگ به سود جمهوری اسلامی ایران شد.
وی افزود: علت فریب خوردن ارتش بعثی عراق این بود که پس از عقب کشیدن نیروهای ما از جزیرهامالرصاص و سایر بخشهای عملیات کربلای ۴ دشمن فکر میکرد که انجام عملیات بعدی ایران، ماهها به طول خواهد انجامید؛ لیکن با انجام عملیات کربلای ۵ با فاصله تنها ۱۵ روز از عملیات کربلای ۴ دشمن دچار فریب و شکست اساسی شد.
سردار کارگر همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما در این خصوص که سرلشکر محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفته که این عملیات از آغاز یک عملیات فریب بوده است؛ چیست، عنوان کرد: عملیات کربلای ۴ از ابتدا عملیات فریب نبود، بلکه چنین تأثیری را داشت و شاید نظر سردار رضایی هم همین باشد و قطعاً نظر ایشان همان «تبدیل تهدید به فرصت» بود که منجر به عملیات پیروزمندانه کربلای ۵ شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پایان گفت: شاید بهتر بود این موضوع در یک جلسه کارشناسی و با توضیح و تفسیر بیشتری توسط سرلشکر رضایی صورت میگرفت و مطمئن هستم که در اینصورت، چنین برداشتی از توئیت ایشان نمیشد. متأسفانه برخی افراد عکسالعمل مناسبی در این مورد نداشتند و بعضاً این را فرصتی برای عقدهگشایی و حمله به ارزشهای دفاع مقدس و فرماندهان و رزمندگان مجاهد فی سبیل الله قرار دادند. پیشنهاد میکنم که عزیزان دلسوز و متعهد در این رابطه، با درایت و بصیرت و با زمانشناسی مناسب، اظهار نظر کنند تا خدایناکرده باعث نگرانی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نشود.
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