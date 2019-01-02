جای حسینی در جام ملت های آسیا خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی در واکنش به شایعات ایجاد شده پیرامون رفتن سیدحسین حسینی از استقلال گفت: حسینی از دروازه بانان خوب و آینده دار فوتبال کشور ماست و همین طور از سرمایه های استقلال. من و باشگاه همیشه از او و بقیه بازیکنان تیم به عنوان اعضای خانواده استقلال حمایت کرده و خواهیم کرد و نظر سرمربی استقلال و کادر فنی هم در این خصوص همین است.

وی در ادامه گفت: حسینی هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ فنی جزو بهترین فوتبالیست های ماست و جای او هم در جام جهانی و هم در حال حاضر در جام ملت های آسیا خالی است که امیدوارم با تلاش و جدیت و تمرینات منظم و استفاده از نظرات کادر فنی و همین طور از تجربه دروازه بان بزرگی به نام سیدمهدی رحمتی به جایگاهی که مستحق آن است برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حسین حسینی بازیکن استقلال بوده، هست و خواهد بود.