به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه ستاد توسعه سواحل مکران با حضور اسحاق جهانگیری، وزرای دفاع، کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی، معاون مهندسی وزارت دفاع و جمعی از مسئولین در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت کم نظیر سواحل مکران برای توسعه استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، گفت: سواحل مکران باید به نقطه ای کانونی برای توسعه و رفع محرومیت از این دو استان تبدیل شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود محرومیت در استان سیستان و بلوچستان و فاصله زیاد شاخص های توسعه در این استان با سایر استان های کشور، تصریح کرد: حل مسائل استان سیستان و بلوچستان نیازمند طرحی نو و نگاهی ملی است و این موضوع باید در دستور کار همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید پروژه های مصوب در سفر مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان و نیز قول ها و وعده های داده شده از سوی رییس جمهور محترم برای توسعه این استان به سرعت محقق شوند، گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری صحیح، ضمن اجرای پروژه ها و عمل به وعده های داده شده، نسبت به محرومیت زدایی و توسعه استان اقدام شود.

در ادامه این جلسه علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی وزارت دفاع با ارائه گزارشی از پروژه های عمرانی و اجرائی انجام شده وزارتخانه ها اظهار داشت: وزارت نفت با ۳۸۶ و وزارت راه و شهرسازی با ۱۰۲ هزار میلیارد ریال پروژه اجرائی، بیشترین سهم از سرجمع ۶۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه های صنعتی و عمرانی طرح بزرگ توسعه سواحل مکران را به عهده دارند.

سلیمانی همچنین با ارائه گزارشی از اهم اقدامات دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران افزود: رویکرد دبیرخانه تلاش در جهت محرومیت زدایی پیش از آغاز روند توسعه این سواحل بوده است و دبیرخانه ستاد، توسعه اجتماع محور جهت افزایش توانمندی جوامع محلی و توسعه پایدار و متوازن و همراهی جوامع در فرآیند توسعه صنعتی و عمرانی را در دستور کار دارد.

در همین رابطه مقرر شد دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران با برگزاری جلسات تخصصی در حوزه های آب، نفت، محیط زیست و طرح ویژه توسعه سواحل مکران، اقدامات آینده را برنامه ریزی کند.

در این جلسه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیشرفت ۶۱ درصدی پیشران توسعه منطقه مکران معرفی شد.