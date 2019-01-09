ایران نشان داد مدعی جدی قهرمانی آسیاست/ خط دفاع تیم ملی محک نخورد

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در حالی که مدعیانی مثل استرالیا، امارات و کره جنوبی در بازی اولشان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، تیم ملی ایران نخستین گام خود را خیلی محکم بر زمین برداشت و نشان داد می‌تواند جدی ترین مدعی برای قهرمانی آسیا باشد.

وی افزود: این پیروزی به لحاظ روحی و روانی در بازیهای آینده بسیار تاثیرگذار است و باعث می‌شود اعتماد به نفس تیم ما در رویارویی با حریفان آتی بالا برود.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: در بازی مقابل یمن همه تیم خوب بودند و آنقدر مجموعه تیم خوب بود که حیف است از یکی دو نفر بعنوان بهترین بازیکن زمین اسم برده شود. بهتر است بگوییم ستاره بازی با یمن، تیم ایران بود.

ماجدی گفت: خطوط میانی و حمله ایران در این بازی آنقدر خوب بودند که باعث شدند خط دفاعی و دروازه‌بان ما اصلا محک نخورد. قدرت تیم ما در فاز تهاجمی باعث شد تا بیرانوند در این بازی عملا بیکار باشد و به ندرت تصویرش از صفحه تلویزیون دیده شود.

ملی پوش سابق کشورمان گفت: این دوره از بازیها بهترین فرصت برای قهرمانی ایران است و اگر خدای ناکرده امسال قهرمان نشویم، بسیار بعید است در دوره‌ بعد قهرمان شویم. چون جمع و جور کردن تیمی به این خوبی و منسجمی و با این شرایط سنی ایده آل برای دوره‌های بعد قدری بعید است.

وی در رابطه با آغاز دوباره دعوای برانکو و کی‌روش در آغاز جام ملتهای آسیا بیان داشت: اصلا دوست ندارم در دعوای این دو مربی خارجی ورود کرده و اظهار نظر نمایم. تنها چیزی که بعنوان یک هوادار برای من مهم است، قهرمانی تیم ملی کشورم در این مسابقات است و بالا رفتن پرچمی که به آن عشق می‌ورزم.