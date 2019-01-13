پلی آف شانس دوباره به تیم ها است/ هر بازی حکم فینال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت های دوره‌ای لیگ برتر فوتسال بانوان، چهار تیمِ ملی حفاری اهواز، نامی نو اصفهان، دختران کویر مس کرمان و مس رفسنجان راهی دور پلی آف شدند تا قهرمان مسابقات مشخص شود. مرحله پلی آف از ۱۲ بهمن ماه به صورت رفت و برگشت شروع به کار خواهد کرد و ملی حفاری در بازی نخست خود مقابل مس رفسنجان قرار می گیرد.

زیور بابایی سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر و آغاز مرحله پلی آف گفت: به لطف خدا تا پایان دور برگشت همه چیز خوب به پایان رسید. در اواخرِ رقابت‌ها خستگی و آسیب دیدگی، کمی بازیکنانم را اذیت کرد. چند بازیکن نیز درگیر سرماخوردگی بودند. دست من خالی بود و نتوانستیم در چند بازی آخر عملکرد خوبی داشته باشیم.

بابایی در ادامه به حضور در مرحله پلی آف اشاره و خاطر نشان کرد: پلی آف از ۱۲ بهمن ماه آغاز می‌شود و در نخستین بازی مقابل تیم مس رفسنجان قرار خواهیم گرفت. تا شروع مرحله پلی آف ریکاوری می کنیم تا تیم برای مسابقات مهیا شود. در بازی مقابل پالایش نفت به دلیل آسیب دیدگی، برخی از بازیکنان را در اختیار نداشتیم و نتیجه را واگذار کردیم. در پلی آف کار سختی در پیش خواهیم داشت، هر بازی حکم فینال دارد و فرقی ندارد مقابل چه تیمی قرار می‌گیریم.

وی ادامه داد: هر تیم در مرحله پلی آف بهترین بازی خود را با هدف کسب پیروزی به نمایش خواهد گذاشت. هر چهار تیم برای کسب عنوان قهرمانی می آیند و به همین دلیل پیش بینی تیم قهرمان کار سختی است.

برگزاری مرحله پلی آف برای تعیین قهرمان در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان برای نخستین بار است. سرمربی ملی حفاری درباره این شیوه مسابقات گفت: در سایر رشته ها مانند بسکتبال و والیبال نیز با برگزاری مرحله پلی آف قهرمان را مشخص می‌کنند اما چون در فوتسال بانوان برای نخستین بار است اینگونه قهرمان مشخص می شود باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد تا معایب و مزایا این شیوه برگزاری مشخص شود. حُسن این شیوه برگزاری این است که به تیم های رده دوم، سوم و چهارم نیز شانس دوباره برای قهرمانی داده می‌شود. سال گذشته نیز که تیم ما دوم شده بود این شیوه می توانست انگیزه دوباره ای به تیم برای قهرمانی باشد.