  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۴

هم اکنون نیز ادامه دارد؛

درگیری شدید میان نظامیان پاکستانی و طالبان

درگیری شدید میان نظامیان پاکستانی و طالبان

میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان امروز درگیری شدیدی رخ داده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی افغانستان به الجزیره گفت: درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در خط مرزی در جنوب شرقی افغانستان امروز دوشنبه روی داده است.

بر اساس اعلام منابع خبری افغانستان از قبیل خبرگزاری اطلس شبکه تلویزیونی طلوع، منابع حاضر در منطقه مرزی خبر دادند که میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان درگیری شدیدی رخ داده و ادامه نیز دارد.

منابع آگاه در ولایت پکتیا در افغانستان نیز گفتند که این درگیری در منطقه مرزی «پارک سپینی شگی» در شهرستان «زازی آریوب» اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر، بیبی سی به نقل از برخی منابع خبر داد که این درگیری حوالی ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت محلی) آغاز شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این درگیری مرزی مخابره نشده است.

کد مطلب 6105626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها