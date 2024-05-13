درگیری شدید میان نظامیان پاکستانی و طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی افغانستان به الجزیره گفت: درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در خط مرزی در جنوب شرقی افغانستان امروز دوشنبه روی داده است.

بر اساس اعلام منابع خبری افغانستان از قبیل خبرگزاری اطلس شبکه تلویزیونی طلوع، منابع حاضر در منطقه مرزی خبر دادند که میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان درگیری شدیدی رخ داده و ادامه نیز دارد.

منابع آگاه در ولایت پکتیا در افغانستان نیز گفتند که این درگیری در منطقه مرزی «پارک سپینی شگی» در شهرستان «زازی آریوب» اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر، بیبی سی به نقل از برخی منابع خبر داد که این درگیری حوالی ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت محلی) آغاز شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این درگیری مرزی مخابره نشده است.