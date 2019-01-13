شرایط مالی لیگ عمان بهتر از ایران است/برای المپیک تلاش می کنم

ولید بچیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمستان را با تمرینات قدرتی و بدنی جلو میبرم و به آمادگی قابل قبولی رسیدهام؛ با مهدی رسالت زاده مربی خودم در حال آماده سازی برای بازیهای آسیایی داخل سالن آسیا هستم تا در ماده ۲۰۰متر و ۴۰۰متر به رقابت بپردازم.
وی افزود: در حال حاضر مسابقات کشوری و استانی را پشت سر گذاشتم که به قهرمانی رسیدم، خوزستان و هیئت خوزستان به مربیانی که به ورزشکاران آموزش میدهند پرداختی ندارد و مربیان نمیتوانند پشتیبانی برای خود و ورزشکار خود ببینند؛ همین مسئله باعث میشود ورزش پر مدالی مثل دو و میدانی بسیار عقب بیفتد و قسمتی از این عملکرد به دلیل مسئله بودجه اندکی است که فدراسیون برای هیئت خوزستان تخصص میدهد.
بچیه با اشاره به اینکه هم اینک در باشگاه الاتفاق کشور عمان مشغول فعالیت است، بیان کرد: در عمان من در دو ماده به مقام قهرمانی رسیدم؛ لیگ عمان در شرایط مالی و پرداختیها تفاوت زیادی با لیگ ایران دارد، در ایران پولهای قرارداد ورزشکاران اصلاً پرداخت نمیشود اگر هم پرداخت شود، به گونهای نیست که شایسته ورزشکار باشد اما در عمان به تلاشهای ورزشکار احترام میگذارند. در این کشور به میزان تلاشهای صورت گرفته برای ورزشکار هزینه میکنند و بعد از هر مسابقه پاداش و پولهای قرارداد پرداخت میشود.
دو و میدانی کار خوزستانی بیان کرد: هدف من قهرمانی در آسیا و بعد از آن حضور قدرتمند در مسابقات المپیک است که با قدرت در حال آماده سازی برای حضور در آن رقابتها هستم؛ مسابقات انتخابی آسیا و المپیک توکیو سال آینده برگزار میشود و باید بسیار خود را آماده کنم تا بتوانم قهرمانی و افتخاری کسب کنم.
بچیه اظهار کرد: در مسابقات بینالمللی رقبای قدر آسیایی خودم همانند احمد العمر برکات را شکست دادهام و امید زیادی برای قهرمانی آسیا و حضور در توکیو دارم.
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