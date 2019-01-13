به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کولاکوویچ در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که شما را می بینم. می دانم سئوال شما این است چرا بعد از قهرمانی جهان به ایران نیامدم. امروز اینجا هستم تا سوالات شمارا هر سئوالی که باشد جواب دهم.

قراردادم با فدراسیون والیبال پیوست داشت

او در پاسخ به این سوال که در زمان ضیایی چه مشکلی وجود داشت که ممکن بود قراردادش تمدید نشود واینکه آیا الان با وجود سرپرست جدید فدراسیون، قراردادش تا المپیک ۲۰۲۰ تمدید شده است؟ گفت: من با افشین داوری سرپرست فدراسیون قرارداد را تمدید نکردم. همانطور که می دانید قرادادم با ضیایی پیوست داشت. در حقیقت الان داریم آن پیوست را قانونی می کنیم.

می توانستند قراردادم را فسخ کنند

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: ضیایی اگر راضی نبود می توانست قرارداد من را فسخ کند. اولین سئوال من از داوری این بود که دوست دارید قراردادم را تمدید کنید؟ شخصا دوست ندارم جایی باشم که من را نخواهند. در پیوست قراردادم تبصره ای برای اجبار قبول من نداشتند. داوری گفت وقتی شما را دعوت به مذاکره کردیم یعنی علاقه مند به همکاری هستیم.

ضیایی مایل به همکاری نبود؟

کولاکوویچ در پاسخ به این سئوال که چرا ضیایی مایل به همکاری با شما نبود؟ گفت: باید از خود ضیایی بپرسید ولی فکر نکنم که ضیایی مایل به ادامه همکاری با من نبود.

سال سختی در پیش داریم

سرمربی تیم ملی والیبال درباره برنامه هایش برای این تیم در سال پیش رو که سال سختی هم هست، گفت: بله سال سختی است. هدف ما این است در المپیک نتایج خوبی کسب کنیم. تقویم مسابقات پیچیده است و تیم ملی کار فشرده ای دارد. در مرحله مقدماتی المپیک با کوبا، مکزیک و روسیه بازی داریم. بعد هم مسابقات قهرمانی آسیاو جام جهانی در ژاپن.

به اندازه کافی زمان نداریم

کولاکوویچ ادامه داد: اگر در مقدماتی المپیک موفق نشویم باز در رقابت های انتخابی قاره ای هستیم. مسابقات مختلفی هست و به اندازه کافی زمان نداریم. ۹ بازیکن ملی خارج از ایران بازی می کنند و اگر آنها را به تیم ملی دعوت کنم تازه اواسط ماه می می توانند به تیم ملحق شوند. این شرایط برای بازی های دوستانه سخت است و زمان کافی نداریم. سعی می کنیم حداقل یک بازی دوستانه با تیمی قدرتمند داشته باشیم. مشکل دیگر حضور تیم جوانان در مسابقات است که در ماه جولای برگزار می شود. همانطور که دیدید بیشتر سعی کردم از جوانان استفاده کنم ولی چون آنها در رقابت های جهانی هستند نمی توانم این کار را انجام بدهم.

بزرگترین مشکل من جوانان هستند

وی تصریح کرد: تیم الف بسیار مهم است ولی باید جایگاه جوانان را نیز حفظ کنم. این بزرگترین مشکل من است. تقویم فشرده است. نمی توانم بگویم چه برنامه ریزی داریم. مهمترین هدفمان مقدماتی المپیک است.

اختلافی با دستیارانم نداشتم

سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سئوال که ضیایی در روزهای پایانی گفت اختلافاتی بین ایگور و دستیارانش وجود داشته است، خاطرنشان کرد: من هیچ مشکلی با کادر فنی نداشتم. از روز اول تا آخر مثل یک تیم با هم کار کردیم. به همکاری با این کادر فنی افتخار می کنم. نمی دانم چه کسی می تواند این حرف را بزند. من اینجا هستم تا واقعیت ها را بگویم.

من مقصر نبودم

کولاکوویچ در خصوص اینکه چرا در مصاحبه با سایت فدراسیون والیبال هیچ سهمی برای خود در ناکامی تیم ملی قایل نبود؟ گفت: من گفته بودم از اینکه رتبه سیزدهم را کسب کردم راضی نیستم. از روز اول تا آخر با تمام قدرت کار کردم. نمی توانم بگویم من مقصر آن نتایج بودم. به سایت فدراسیون گفتم احساس می کنید من مقصر بودم؟ خیر مقصر نبودم.

تنها قولی که می دهم این است که ...

وی در خصوص بالارفتن توقعات مردم از تیم ملی و اینکه قول چه نتایجی را می دهد، گفت: به مردم ایران و فدراسیون بسیار احترام می گذارم. قدرت واقعی والیبال ایران مردم و طرفداران هستند. طبیعی است که توقعات بالا برود به همین دلیل به آنها طرفدار می گویند چون دوست دارند بهترین نتیجه برای تیم ملی کسب شود. تنها قولی که می دهم این است که من و کادرم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

درباره قراردادم سئوال نکنید

سرمربی تیم ملی والیبال درباره شرایط قراردادش هم تصریح کرد: از شما خواهش می کنم راجع به قرارداد و شرایط قراردادم سوال نپرسید. بهتر است از فدراسیون سئوال کنید.

دوست ندارم از خودم تعریف کنم

کولاکوویچ در پاسخ به این سوال که آیا خودش از نتایج کسب شده رضایت داشته یا خیر؟ گفت: فقط از رتبه ای که در مسابقات جهانی کسب شد راضی نیستم. وقتی درباره نتایج صحبت می کنید باید حاشیه های اطرافش را هم بدانید. دوست ندارم از خودم و نتایج کسب شده تعریف کنم چون کار تیمی بوده است. یکی از نتایج قابل قبول مدال برنز در قهرمانی قاره ها بود که جای تعریف دارد. همانطور که می دانید فقط به برزیل باختیم و آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن را شکست دادیم. در تاریخ والیبال ایران این اولین مدال جهانی بود. هیچ وقت یادآوری نمی کنید که این اولین مدال جهانی تیمی در رشته های ایرانی بوده است.

یکی از خواسته‌هایم بازگشت خوش‌خبر بود

او درباره احتمال بازگشت امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال گفت: وقتی درباره خوش خبر صحبت می شود می گویم احترام بسیاری برای او قائلم. کار کردن با خوش خبر افتخار بزرگی برای من بود. همانطور که می دانید خوش خبر فقط در ایران شناخته شده نیست؛ تمام دنیا او را می شناسد و این برای والیبال خوب است. رفتار، دانش و روانشناسی او اینقدر کامل است که می تواند به تیم کمک کند. با داوری سرپرست فدراسیون راجع به خوش خبر صحبت کردم. نمی خواهم بگویم شرط ولی یکی از خواسته هایم همکاری خوش خبر با تیم بود. به جرات و دانش داوری اعتقاد دارم و فکر کنم تصمیمات خوبی خواهد گرفت. دوست دارم خوش خبر جزو تیم باشد.

صبر شما خبرنگاران و بازیکنان جوان بیشتر شود

‌سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که از کارهای مثبت استفاده از جوانان در تیم بود، برنامه او برای استفاده بیشتر از جوانان چیست؟ گفت: زمانی که برای اولین بار ایران آمدم فدراسیون از من جوانگرایی خواست. همانطور که می دانید جوانگرایی آرام انجام شد. این نسل نوجوانان یکی از بهترین نسل هایی است که طلای جهان را گرفت. از این نسل استفاده می کنم. من تمام مدت از جوانان استفاده خواهم کرد. معتقدم که فقط در استفاده از جوانان می توانیم نتایج خوب استفاده کنیم. در جهانی از شریفی، حضرت پور و توخته استفاده کردیم، در ایران کسانی هم سن اینها هستند که با استعداد هستند و می توان از آنها هم استفاده کرد. با اینکه تیم جوانان رقابت های جهانی دارد باید راه حل خوبی برای استفاده از این جوان ها پیدا کنیم. تنها چیزی که میخواهم به جوانان بگویم این است که صبر آنها و شما خبرنگاران زیاد شود. ما نیز جوان بودیم و در زندگی بالا و پایین زیاد داشتیم. ایران باید بداند نسل بسیار خوبی دارد.

ضیایی پاسخ نامه ام را نداد

کولاکوویچ درباره اینکه آیا تایید می کند به خاطر طلب هایش، ضیایی راضی به بازگشتش نبوده و اینکه آیا قولی برای پرداخت مطالباتش داده شده است؟ گفت: طلب من ربطی به بازگشتم نداشت. هر روز منتظر بازگشت به ایران و تماس از فدراسیون بودم. شخصا نامه ای به ضیایی زدم که تکلیف چیست؟ اما پاسخ نداد. از روزی که آمده ام با داوری هر روز در تماس بودم. به همین دلیل بسیار با فدراسیون نزدیک هستم. درباره گرفتن طلبم فکر نکردم. حرفه ای فکر می کنم و مطمئنم فدراسیون هم حرفه ای عمل می کند.

منتظر تماس فدراسیون بودم

وی درباره اینکه گفته بود بعد از مسابقات جهانی می خواستم به ایران برگردم، تصریح کرد: اصلا دوست ندارم درباره این مسائل صحبت کنم. بعد از مسابقات ژاپن هم به کشورم رفته بودم. اینبار هم همینطور بود. رفتم به کشور تا با خانواده خودم باشم تا از طرف فدراسیون مرا صدا کنند. می دانم که خود خوش خبر مشکلات زیادی با فدراسیون داشته ولی به من انتقال نداده است. طبق روند قبلی منتظر تماس فدراسیون بودم.

نگفتم به خاطر ضیایی به ایران نیامدم

او در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مصاحبه ای با یکی از رسانه های ایران اعلام کرده به دستور ضیایی به ایران نیامده و تمایل داشته در نشست خبری صحبت هایی بگوید که باب میل فدراسیون نبوده؟ اظهار کرد: من در سایت فدراسیون جواب این سئوال را دادم و گفتم که چنین صحبت هایی نکردم. چنین حرفی نزدم. به خاطر همین هر خبرنگاری از طریق فدراسیون سئوال کند جواب خواهم داد. با هیچ خبرنگاری صحبت نکردم. چنین حرفهایی درباره ضیایی نزدم و این حرفهای من نبوده است. به طور کلی دوست ندارم از طریق رسانه به کسی حمله کنم.

در تیم ملی بازیکن سالاری نداریم

کولاکوویچ درباره بحث بازیکن سالاری و دخالت های سعید معروف در تیم گفت: در زندگی من بازیکنانی مثل معروف بوده اند. برای همه آنها احترام قائلم. یکی از جاهایی که احساس می کنم به کار من احترام گذاشته می شود از طرف بازیکنان ایرانی بوده است. آنها به کار من احترام می گذارند و در آینده نیز همینطور است. اگر در آینده ناخدای کشتی باشم و نتوانم کشتی را خودم هدایت کنم از کشتی پیاده می شوم. قبلا هم چنین شایعاتی را شنیده بودم ولی چنین چیزی نیست. من خودم کار می کنم و کسی دخالتی ندارد.

واکنش تند به شرط بعضی از بازیکنان برای حضور در تیم ملی

«بعضی از بازیکنان اعلام کرده اند در صورت نبودن خوش خبر به تیم ملی نمی آیند. استراتژی شما برای چنین شرط هایی چیست؟» کولاکوویچ در پاسخ به این سئوال گفت: نمی دانم چه کسی گفته که اگر خوش خبر نباشد به تیم ملی نمی آید. به این دلیل از خوش خبر نخواستم به تیم ملی بیاید چون خوش خبر کارش را بلد است. اگر بازیکنی چنین فکری می کند اصلا او را به تیم ملی دعوت نمی کنم. اگر چنین تصمیمی گرفته اند باید به مردم ایران توضیح بدهند. این مردم هستند که آنها را به تیم ملی دعوت می کنند. این صحبت ها اصلا عاقلانه نیست چون زمانی که بازیکنان برای تیم ملی بازی می کنند برای ۸۰ میلیون ایرانی بازی می کنند.

لیگ و لژیونرها را زیر نظر دارم

وی در پاسخ به این سوال برنامه هایش از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ گفت: از روز اول رقابت های لیگ بازی ها را دنبال کردم. فقط بازی هفته پیش را ندیده ام. همینطور بازی لژیونرها را هم دنبال می کنم. بازی های لیگ ایران را نیز از نزدیک می بینم. کار اساسی ما بعد از اتمام لیگ ایران شروع خواهد شد. لژیونرها می توانند اواسط ماه می به تیم ملی ملحق شوند.

مسئول هستم ولی مقصر نیستم!

«شما اعلام کردید مقصر نتایج تیم ملی نیستید. پس چه کسی مقصر است؟» کولاکوویچ در پاسخ به این سئوال گفت: من گفتم مسئول نتایج هستم ولی مقصر نیستم. مقصر با مسئولیت فرق دارد. ما هیچ کم کاری نکردیم و تمام تلاش خود را انجام دادیم. پس از ۹ سال از هدایت تیم ملی صربستان به دلیل یک تصمیم اشتباه استعفا کردم چون خودم را مقصر می دانستم.

حق ایران حضور در المپیک است

وی درباره حضور ایران در المپیک توکیو و کسب عنوان در المپیک گفت: حق ایران حضور در المپیک است ولی کار سختی در پیش دارد. وقتی وارد المپیک شویم می توانیم درباره مقام کسب شده حرف بزنیم. در مرحله مقدماتی بازی های بسیار سختی داریم.

پسرم می خواهد وزیر اقتصاد شود!

«وقتی برای اولین بار با همسرتان به ایران آمدید، شائبه حضور وی در تیم ملی هندبال زنان مطرح شد که در نهایت این اتفاق رخ نداد. الان که با پسرتان به ایران آمده اید آیا برای او برنامه ای دارید؟» سرمربی تیم ملی والیبال در پایان در پاسخ به این سئوال گفت: پسرم اقتصاد خوانده او را برای وزارت اقتصاد آمده است ( با خنده). خیر او برای تعطیلات به ایران آمده است.