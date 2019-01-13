رییس فیاپ عضو هیات داوران جشنواره عکس «سلامت روان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان، ریکاردو بوسی رییس فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ) از ایتالیا، فردی ون گیلبرگن معاون فیاپ‌ از بلژیک، کیارنگ علایی، ابراهیم بهرامی، ناصر محمدی، احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت و محمدرضا صائینی رییس مرکز بهداشت استان زنجان و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان داوری آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد را آغاز کرده‌اند.

محمدرضا صائینی دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه گروهی از داوران این دوره جشنواره عکس «سلامت روان» جزو مطرح‌ترین داوران خارجی و ایرانی و چهره‌های شناخته شده حوزه عکاسی هستند، عنوان کرد: کار داوری آثار رسیده به جشنواره در ۲ بخش آزاد و سلامت روان با حضور داوران در زنجان آغاز شده است.

وی با اشاره به حضور ۳۱۲۴ عکاس از ۷۸ کشور با ۱۸۳۵۸ عکس در این دوره، اظهار کرد: رشد ۱۷ درصدی تعداد عکاس و رشد ۱۵ درصدی تعداد عکس در این دوره نسبت به دوره قبل مشاهده می‌شود.

در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس «سلامت روان»، پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به عنوان رییس جشنواره، محمدرضا صائینی به عنوان دبیر و علی سامعی نماینده فیاپ در ایران به عنوان مدیر هنری حضور دارند.

این رویداد، با هدف افزایش آگاهی سلامت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان و به منظور بازآفرینی موضوعات روان‌شناختی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنرعکاسی (فیاپ) در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.