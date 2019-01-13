به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت دونوازی همایون و حیدر کاکی چهارم بهمن ۱۳۹۷ در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود. در این کنسرت آثاری از ساخته‌های حیدر کاکی و برخی از مقام‌های موسیقی تنبور اجرا می‌شود.

حیدر کاکی درباره این اجرا گفت: کنسرت دونوازی تنبور و کمانچه، با محوریت موسیقی و مقام‌های کهن تنبور و بهره مندی از موسیقی سنتی با همراهی کمانچه اجرا می‌شود.این کنسرت شامل دو بخش است که در بخش نخست، قطعاتی در مقام «شاخوشینی» و دستگاه چهارگاه اجرا و در بخش دوم قطعاتی در مقام‌های «ساروخانی»، «سحری»، «غریبی»، دستگاه شور و ماهور اجرا می‌شود.

کنسرت دونوازی تنبور و کمانچه با اجرای حیدرکاکی و پسرش همایون کاکی چهارم بهمن از ساعت ۲۱ در تالار رودکی به صحنه می‌رود.