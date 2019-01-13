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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

چهارم بهمن ماه؛

حیدر کاکی با فرزندش کنسرت دو نوازی برگزار می‌کند

حیدر کاکی با فرزندش کنسرت دو نوازی برگزار می‌کند

حیدر کاکی نوازنده شناخته شده تنبور همراه با فرزندش همایون کاکی روز چهارم بهمن ماه در تالار رودکی تهران کنسرت دو نوازی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت دونوازی همایون و حیدر کاکی چهارم بهمن ۱۳۹۷ در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود. در این کنسرت آثاری از ساخته‌های حیدر کاکی و برخی از مقام‌های موسیقی تنبور اجرا می‌شود.

حیدر کاکی درباره این اجرا گفت: کنسرت دونوازی تنبور و کمانچه، با محوریت موسیقی و مقام‌های کهن تنبور و بهره مندی از موسیقی سنتی با همراهی کمانچه اجرا می‌شود.این کنسرت شامل دو بخش است که در بخش نخست، قطعاتی در مقام «شاخوشینی» و دستگاه چهارگاه اجرا و در بخش دوم قطعاتی در مقام‌های «ساروخانی»، «سحری»، «غریبی»، دستگاه شور و ماهور اجرا می‌شود.

کنسرت دونوازی تنبور و کمانچه با اجرای حیدرکاکی و پسرش همایون کاکی چهارم بهمن از ساعت ۲۱ در تالار رودکی به صحنه می‌رود.

کد مطلب 4511521
علیرضا سعیدی

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