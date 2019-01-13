اطلاعات ژنتیکی کشور از سوء استفاده های احتمالی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بنیاد خیریه ژنتیک مشهد اظهارکرد: تاسیس و فعالیت مراکز ژنتیک در کشور می تواند در کاهش تعداد معلولان تاثیر گذار بوده و باید اینگونه مراکز در استان ها افزایش یابد.

وی افزود: کشورهای پیشرفته دنیا به حفظ ذخایر ژنتیکی خود توجه ویژه ای دارند اما ما در ایران به این مهم توجه کمتری داریم که باید مراقبت بیشتری از اطلاعات ژنتیکی ذخیره شده در این حوزه داشته باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: ممکن است هنگامی که ژن هایی برای آزمایش به مراکز خارج از کشور ارسال می شود مورد سوء استفاده قرار گیرد به همین دلیل باید مراقبت های لازم انجام شود تا جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.