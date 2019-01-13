به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان ایران، جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی (آوای بیداری) از روز دوشنبه ۲۵ دی ماه سال ۹۷ در شهر خرم آباد استان لرستان آغاز می شود. در این جشنواره که به همت سازمان بسیج هنرمندان ایران برگزار خواهد شد، ۱۷ اثر به در بخش‌های رقابتی و مردمی برای مخاطبان اجرا می‌شود.

در بخش مردمی جشنواره علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز ۲۶ دی ماه به آثار منتخب خود رای مثبت داده و در این داوری مردمی مشارکت کنند. پس از پایان زمان رای‌گیری و در اختتامیه جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، یک اثر که بیشترین رای مردمی را دریافت کرده باشد به عنوان اثر برتر جشنواره و سه اثر به‌عنوان آثار منتخب داوران معرفی خواهد شد. این در حالی است که در مراسم اختتامیه این جشنواره به افرادی که در این رای‌گیری شرکت کرده و آراء خود را ارسال کرده‌اند به قید قرعه جوایزی خواهد شد.

برنامه اجراهای بخش رقابتی ۱۷ گروه برگزیده این جشنواره که طی دو روز در خرم آباد لرستان برگزار می شود به شرح زیر اعلام شده است:

*سه شنبه ۲۵ دی ماه

گروه «آوای انقلاب» با سرود «رزمنده های عشایر» به سرپرستی امیرحسین ویسکرمی از استان لرستان، گروه «نسیم رحمت» با سرود «سلام بر قدس» به سرپرستی جابرقربانی نسب از استان تهران، گروه «سما» با سرود «تا آسمان باشر کبوتر می‌فرستیم» به سرپرستی کمال خلیلی از استان اصفهان، گروه «انوارالهدی» با سرود «ارتش حیدر» به سرپرستی سید حجت موسوی از استان قم، گروه «شهید قربانی» با سرود «سفیرعشق» به سرپرستی جواد محمدی از استان آذربایجان شرقی، گروه «مهدی موعود» با سرود «گمشدگان سحر» به سرپرستی محمدحسین حیدری از استان مرکزی، گروه «ماهور» با سرود «رایات الخمینی» به سرپرستی محمدکمائی از استان خوزستان، گروه «تبیان» با سرود «سپاه محمد (ص) می‌آید» به سرپرستی مجید کریمیان از استان خراسان جنوبی، گروه «محمدرسول‌الله» با سرود «من یک بسیجی‌ام» به سرپرستی محمدغفاری از استان چهارمحال و بختیاری.

*چهارشنبه ۲۶ دی ماه

گروه «آوای بعثت» با سرود «مال دالکه (مادرم)» به سرپرستی طاهر مرادی از استان لرستان، گروه «کانون فرهنگی طاها» با سرود «دفاع مقدس» به سرپرستی سیدفرشید پاکروان از استان اصفهان، گروه «ترنم ولایت» با سرود «ایستاده ایم» به سرپرستی بهروز نورس از استان خراسان جنوبی، گروه «نغمه لَر» با سرود «فتح و ظفر» به سرپرستی جعفر زین العابدینی از استان اردبیل، گروه «مصباح الهدی» با سرود «من انقلابی ام» به سرپرستی عمران جمالی از استان فارس، گروه «آفتاب سفیر» با سرود «آرامش» به سرپرستی امیرحسین وحدتی از استان سمنان، گروه انصارالحجه با سرود بابای لیلا به سرپرستی سید مصطفی میرشریفی از استان قم، گروه جوانه های احساس با سرود من یک بسیجی ام به سرپرستی عبدالرضا جوهری از استان بوشهر.