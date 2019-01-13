داوران چهارمین جشنواره ملی «عکس آب» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری چهارمین جشنواره ملی عکس «آب» افشین شاهرودی، جاسم غضبانپور و حسن غفاری را بهعنوان اعضای هیات داوران بخش رقابتی این دوره معرفی کرد.
چهارمین جشنواره ملی عکس آب با هدف بزرگداشت روز ملی آب به دبیری بابک برزویه برگزار می شود.
این جشنواره با شعار «آب برای همه» توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اسفندماه ۹۷ برگزار میشود که بر پایه تقویم جشنواره، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه، سهشنبه۳۰ بهمن ماه اعلام شده است.
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