واکنش حزب الله لبنان به سفر «دیوید هیل» به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان به سفر دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا به لبنان واکنش نشان داد.

وی افزود: سفرهای آمریکایی ها به لبنان و منطقه چیزی را تغییر نمی دهد و قهقرای آمریکا در منطقه را مانع نخواهد شد و تغییری در معادلاتی که مقاومت و محور آن ایجاد کرده است، ندارد. آمریکا در لبنان علیه مقاومت دستاورد سیاسی به دست نمی آورد و معادلات مقاومت راسخ و ثابت است و سفرها یا مواضع و هراس افکنی های آمریکایی ها نمی تواند خدشه ای به آن وارد کند.

قاووق تاکید کرد: قهقرای آمریکا با پیروزی سوریه و مقاومت و محور آن همراه است و این پیروزی ها معادلات جدیدی را در منطقه ترسیم می کند و توان مقاومت را تقویت می کند و محور اسرائیلی-سعودی- آمریکایی را تضعیف می کند.

وی بیان کرد: امت اسلامی از جانفشانی های مقاومت بهره برده و محور مقاومت طرح های تکفیری ها و اسرائیلی ها و آمریکایی ها را در سوریه به شکست کشانده است و آمریکا به شکست خود در سوریه اذعان کرده است به ویژه که تصمیم ترامپ برای خروج رسمی از سوریه اذعان رسمی و موثق به قهقرا و شکست آمریکا در منطقه است.