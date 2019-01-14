برانکو: برد ما مقابل اوپن بلژیک خوشحال کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در اردوی قطر به سر می برد روز گذشته در دیداری تدارکاتی در کمپ اسپایر به مصاف اوپن بلژیک رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس صبح امروز بر سر میز صبحانه لحظاتی برای بازیکنانش صحبت کرد. او گفت: پیروزی در بازی دوستانه روز گذشته را به شما تبریک می‌گویم. این بازی اهمیت داشت. همه بازی‌ها برای ما اهمیت دارد. چه فینال لیگ قهرمانان باشد و چه بازی دوستانه، باید برای پیروزی به میدان برویم.

وی ادامه داد: وقتی بازی‌های دوستانه به پیروزی می‌رسیم در واقع شخصیت تیمی خودمان را برای قهرمانی می‌سازیم. پیروزی در این بازی دوستانه را تبریک می‌گویم چون ندیده بودم در این مرحله از فشار تمرینات اینگونه بازی کنید. با اینکه در مرحله سخت تمرینات هستیم، شاهد بازی خوبی بودیم و این مدل از بازی شما باعث خوشحالی و رضایت کامل ما بود.

ایوانکوویچ در پایان گفت: تمرینات و اردوی آماده سازی ما خیلی خوب پیش می‌رود. همه چیز برای ما عالی پیش می‌رود.