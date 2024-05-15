امام جمعه سروستان با خانواده پرجمعیت «رمضانلی» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید جاویدی عصر چهارشنبه در آستانه فرارسیدن روز ملی جمعیت و در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و فرزندآوری، با خانواده ۱۴ نفره سروستانی مشهور به «خانواده آقای رمضانلی» دیدار کرد.

امام جمعه سروستان در این دیدار که علیرضا حق نگهدار فرماندار جدید شهرستان سروستان و بخشدار مرکزی و ریاست اداره بهزیستی شهرستان نیز حضور داشتند از نزدیک با خانواده آقای رمضانلی و خانم موسایی صحبت و برای این خانواده طلب سعادت و خوشبختی کرد.

در پایان این دیدار حجت الاسلام جاویدی ضمن تبریک تولد فرزند دوازدهم این خانواده در گوش نورسیده اذان و اقامه قرائت کرد.

گفتنی است فرزند بزرگ این خانواده ۲۲ ساله و کوچک‌ترین فرزند آنها (فرزند دوازدهم) نیز تازه متولد شده است.

به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳۰ اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.