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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

برپایی نمایشگاه سازه‌های نوری در گالری زعفرانیه

برپایی نمایشگاه سازه‌های نوری در گالری زعفرانیه

نمایشگاه سازه‌های نوری لعبت میرگلی در گالری زعفرانیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سازه‌های نوری لعبت میرگلی در تاریخ ٢٨ دی ماه ١٣٩٧ در گالری زعفرانیه برگزار می‌شود.

ابزار به کار برده شده در ساخت این سازه های نوری عمدتا ابزاری است که در گذشته در زندگی روزمره ما دخیل بوده ولی امروزه در پستوها جای گرفته‌اند.

در توضیح نمایشگاه به نقل از خود هنرمند آمده است: «سال هاست که مشغول نگاه‌کردن به ابزاری بوده‌ام که روزگاری در زندگی روزمره ما کاربرد داشته‌اند ولی امروزه فقط می‌توان آنها را در پستوی خانه‌ها پیدا کرد.

تلاش من این است که این «اشیای به حاشیه رانده‌شده» را دوباره به جریان زندگی امروز برگردانم پس به عنوان مواد اولیه در فرم‌بندی‌های جدید از آنها استفاده کردم.»

نمایشگاه سازه‌های نوری تا اول بهمن ادامه دارد.

کد مطلب 4513721
زهرا منصوری

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