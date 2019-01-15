سرودهای انقلابی از دهه ۸۰ کمرنگ شدند/ مسئولان فرهنگی بازی خوردند

محمد گلریز در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون عامل ماندگاری سرودهای حماسی و انقلابی، با اشاره به اینکه از قدیم بزرگان می گفتند «هر سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند» اظهار داشت: کارهایی که در اوایل انقلاب در رابطه با سرودهای حماسی و انقلابی و امروز با عنوان جانبازان و شهدا انجام شده، با خلوص نیت و اعتقاد، همدلی و هم نوایی و هم زبانی خاصی است.

وی با بیان اینکه همه عوامل باهم یک اتحاد خاصی دارند، از شاعر و آهنگ ساز تا خواننده، همین عوامل منجر به ماندگار شدن این آثار می شود، تصریح کرد: وقتی اهداف عالیه باشد آن کاری هم که انجام می شود آثار معنوی خود را پیدا می کند.

این خواننده مطرح کشور با تاکید بر اینکه اگر خیلی خوشبینانه قضاوت کنیم، از دهه ۸۰ یک مقدار سرودهای انقلابی ما کمرنگ شده است، افزود: عواملی که در این کار بوده اند هنوز پای کار هستند، اما عوامل رسانه ای ما و کسانی که می توانند کمک کنند از نظر مسائل مادی و دیگر مسائل، خود را کنار کشیده اند.

گلریز با اشاره به اینکه امام(ره) یک جمله کلیدی دارد، حضرت امام در مورد کسانی که غافل بودند و از انقلاب کنار بودند می گفتند «این ها بازی خورده اند» گفت: الان مسئولان بلند پایه فرهنگی کشور بازی خوردند، در جنگ نرم واقع شده ایم، دشمن قسم خورده مردم وقتی دید با جنگ سخت حریف مردم نمی شود به جنگ نرم روی آورد.

وی ادامه داد: جنگ نرم مسائل فرهنگی مبتذل است که از طرف آمریکا و ایادی او به ما تحمیل می شود، یکی از عرصه های موثر هم موسیقی است؛ چقدر تبلیغات مسموم در مورد موسیقی ما می شود، موسیقی مبتذلی که نه محتوا دارد نه شعر و ریتم، این ها مسائلی است که ما را رنج می دهد.

این خواننده مطرح حوزه موسیقی دفاع مقدس کشور با بیان اینکه خیلی اوقات شفاف گفته ام، نمی دانم چه مافیایی در این کار است، تصریح کرد: تفکری هم وجود دارد که خیلی خطرناک است، می گویند باید این کارها را بکنیم تا جوان ها آن طرفی نروند، این یعنی خودمان را به چاه می اندازیم.

گلریز خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب که مکرر در مورد مسائل انقلاب می گویند نشان می دهد که ایشان هم دلشان خون است. ان شاء الله مسئولان به فکر بیفتند و در حوزه موسیقی کار کنند و به مقابله با جنگ نرم بپردازند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی خوب است اما تعدادش کم است؛ این جشنواره ها باید مرتب و مکرر انجام شود، گفت: متاسفانه ارگان های رسمی ما هم کنار کشیده اند، می گویند بودجه نداریم، الان در جنگ نرم هستیم، چگونه می شود بگوییم برای مقابله بودجه نداریم!