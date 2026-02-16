توزیع ۱۰ تن رطب مضافتی تنظیم بازار در ۳۵ مرکز عرضه مستقیم یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل کمیته راهبری تنظیم بازار خرما استان یزد، با تأکید بر اهمیت ویژه خرما در سبد غذایی ماه رمضان، اظهار داشت: در پی اجرای دقیق سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مقدار ۱۰ تن رطب مضافتی تنظیم بازار توسط اتحادیه تعاونی‌های تولید روستایی استان یزد تأمین شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه نهایی ستاد تنظیم بازار و تصمیمات کارگروه راهبری، عرضه این محصول دیروز به طور مستقیم آغاز شده است و قیمت هر کیلوگرم رطب مضافتی تنظیم بازار ۲۹۵ هزار تومان تعیین شده و این عرضه در بیش از ۳۵ مرکز توزیع در شهر یزد و همچنین از طریق مباشرین معرفی شده توسط فرمانداری‌ها در شهرستان‌ها صورت خواهد گرفت.

حسینی‌پور خاطرنشان کرد: تمامی این مراکز تحت نظارت مستمر ستاد تنظیم بازار و ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها فعالیت خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که کالا با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی بیان کرد: هدف اصلی این طرح، حمایت از قشر وسیعی از جامعه و متعادل‌سازی بازار در آستانه ماه ضیافت الهی است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر یا هماهنگی‌های لازم می‌توانند با شماره ۰۹۱۳۷۷۸۲۴۳۶ تماس حاصل کرده یا به آدرس سازمان تعاون روستایی استان یزد (یزد، بلوار دانشجو، بازارچه تروکا غرفه اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی) مراجعه نمایند.